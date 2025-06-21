Las oposiciones de maestro, profesor de Secundaria y otros cuerpos reciben a 17.000 aspirantes por 1.386 plazas

Celebración de los exámenes de las oposiciones al Cuerpo de Maestros, Secundaria y otros en Castilla y León.Leticia Pérez

Una plaza en las oposiciones para cada 12,5 aspirantes. Educación comienza este sábado el proceso selectivo para incorporar a más de un millar de maestros y profesores a partir del curso que viene a las aulas. A Soria le ha tocado ser sede para los profesores de Matemáticas.

Un total de 17.292 aspirantes estaban convocados este sábado, a las 08.30 horas, a la primera prueba de las oposiciones de Maestros, Secundaria y otros cuerpos en Castilla y León, donde se ofertan 1.386 plazas. Este sábado se celebraron desde primera hora los exámenes en las sedes habilitadas en las nueve capitales de provincia y Ponferrada.

Asimismo, al Cuerpo de Maestros le corresponden un total de 767 plazas con 12.294 aspirantes, evaluados por 152 tribunales. Así, Ávila acogerá los exámenes de Audición y Lenguaje, que contará con 38 plazas a las que aspiran 583 docentes, y de Pedagogía Terapéutica, con 92 plazas y 1.336 aspirantes.

Por su parte, los exámenes para las 138 plazas de Educación Infantil tendrán lugar en Burgos y se prevé una asistencia de 3.469 personas; y los de Lengua Extranjera (Inglés) en Palencia con un centenar de plazas convocadas y 1.172 aspirantes. Finalmente, Segovia acogerá los de Educación Física, 54 plazas (1.222 aspirantes), y los de Música con 38 (355 aspirantes). Las pruebas de la especialidad de Educación Primaria tendrán lugar en Valladolid para optar a las 307 plazas ofertadas con 4.157 aspirantes.

En el caso de Secundaria, se han convocado 619 plazas, en 60 tribunales, para las que han solicitado su inscripción 4.998 docentes. En concreto, 1.082 se presentarán a las 156 plazas de Lengua Castellana y Literatura y 108 a las siete en Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica, cuyos exámenes se realizarán en Zamora; 962 a las 170 en Matemáticas cuyas pruebas tendrán lugar en Soria; los exámenes para acceder a una de las 55 plazas (864 aspirantes) de Física y Química serán en León al igual que los de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos (18 plazas y 97 aspirantes), Instalaciones Electrotécnicas (30, 125 aspirantes) y Equipos Electrónicos (17, 61 aspirantes). Además, en Ponferrada, se examinarán 185 aspirantes de Informática (40 plazas) y 118 para Sistemas y Aplicaciones Informáticas (40). Por último, se han convocado 42 plazas en la especialidad de Tecnología, cuyas pruebas se realizarán en Salamanca a las que asistirán 895 docentes.

Finalmente, también se celebrarán las pruebas de profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional: Mantenimiento de Vehículos (20 plazas y 190 aspirantes) con exámenes en Salamanca y Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (13 y 82 aspirantes) cuyas pruebas se realizarán en Zamora; de Escuelas Oficiales de Idiomas, Alemán (cuatro plazas y 72 aspirantes) y Francés (siete plazas y 157 aspirantes) cuyos exámenes tendrán lugar en Salamanca en ambos casos.