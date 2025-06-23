Sanz Merino confía en aprobar el jueves la bonificación autonómica del 25% para los media distancia de Ávila, Salamanca y Soria con Madrid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, mostró este lunes su confianza en que este jueves, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará la bonificación autonómica del 25% para los trenes de media distancia que comunican Ávila, Salamanca y Soria con Madrid.

Así lo hizo saber en los instantes previos a su participación en la clausura de la asamblea de la Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus), donde concretó que esta medida se llevará al próximo Consejo de Gobierno de la Junta ante el fin de la gratuidad, el próximo 30 de junio, de las comunicaciones por tren de media distancia desde estas tres provincias a Madrid, que mantenía hasta ahora el Ministerio de Transportes.

La Junta pretende aprobar así el jueves el convenio con Renfe que permita bonificar a los ciudadanos empadronados en Castilla y León con el 25 por ciento del coste del abono de los trenes de media distancia que unen Ávila, Soria y Salamanca con Madrid, para equiparar las ayudas a las comunicaciones ferroviarias de estas tres provincias con las que disfrutan desde las seis restantes para los trenes de alta velocidad, en concreto en las líneas Avant.

“Lo haremos en aquellos que nos dejen bonificar”, matizó a continuación Sanz Merino, al recordar que “depende de Renfe la posibilidad de hacer esta bonificación”, pero mantuvo que el “compromiso” de la Junta es “intentar trasladar, con equidad, este tipo de beneficios o bonificaciones para usuarios recurrentes”, no solamente en los trayectos de alta velocidad ya bonificados sino en los convencionales de media distancia, que afectan, en este caso, a Ávila, Salamanca y Soria, informa Ical.

“Ese es nuestro norte y nuestro objetivo, que la gente pueda seguir viviendo en nuestra Comunidad y que se puedan beneficiar de las infraestructuras de alta capacidad para el transporte de viajeros”, concluyó el consejero de Movilidad.