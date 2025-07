Expertos abogan por la defensa del patrimonio de Castilla y León como un recurso para crear identidad social

Publicado por Andrea Villares Valladolid Creado: Actualizado:

El patrimonio cultural como oportunidad de desarrollo económico y turístico, especialmente en el medio rural, centró el Club de Prensa de este viernes en el hotel Sercotel de Valladolid organizado por el Diario de Castilla y León-El Mundo, donde intervinieron el consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, así como los responsables de tres instituciones clave para la conservación y dinamización del legado histórico de la Comunidad: el director de la Fundación Iberdrola, Ramón Castresana; el gerente de la Fundación Las Edades del Hombre, Julio César García; y la gerente de la Fundación Las Médulas, Marian Revuelta.

Los ponentes coincidieron en la necesidad de desarrollar modelos de gestión sostenibles que permitan aprovechar el potencial turístico del patrimonio sin comprometer su conservación así como la importancia de una coordinación y colaboración público-privada para mostrar la calidad de los bienes patrimoniales concebidos como "un ecosistema cultural conjunto" que permite crear una identidad social.

Asimismo, también pusieron de relieve la importancia de la innovación y la digitalización en la gestión del patrimonio cultural. Castresana, García y Revuelta reflexionaron sobre el uso de la tecnología en el ámbito patrimonial desde dos enfoques complementarios: la conservación y la experiencia del visitante. Se destacó la importancia de contar con herramientas digitales que permitan monitorizar en tiempo real el estado de conservación de los bienes, como en el caso de Las Médulas, donde se utilizan sistemas para prever desprendimientos o erosiones. A su vez, se valoró el uso de la tecnología para mejorar la gestión de espacios patrimoniales, facilitar reservas, controlar accesos y centralizar datos desde entornos rurales, como hace la Fundación Las Edades del Hombre desde su sede en Santa María de Valbuena (San Bernardo, Valladolid).

No obstante, se alertó del riesgo de que la digitalización sustituya la experiencia física. Se puso como ejemplo el canto gregoriano en Santo Domingo de Silos: por mucho que se escuche en Spotify, no puede replicarse la vivencia de estar allí. Del mismo modo, se recordó que en museos como el Prado se prohíben las fotos no por proteger las obras, sino para fomentar una experiencia más auténtica y profunda. La tecnología debe, por tanto, estar al servicio de la interpretación, no sustituirla.

También se hizo hincapié en que las experiencias virtuales deben ser herramientas de apoyo, no el objetivo en sí. En el caso de las exposiciones de Las Edades del Hombre, se evita el espectáculo por el espectáculo, priorizando siempre la explicación rigurosa del patrimonio. La inteligencia artificial y la digitalización aportan mucho valor, especialmente en la gestión y comercialización de la oferta cultural, pero siempre bajo una estrategia que ponga en el centro la experiencia humana y el valor del contacto directo con el territorio.

Durante su intervención, Gonzalo Santonja defendió con contundencia la utilización del patrimonio como herramienta fundamental para revertir la despoblación rural. "El patrimonio tiene que ser un recurso para combatir la despoblación", aseguró el consejero, quien destacó que "es de todos y tenemos que ir de la mano". También puso puso especial énfasis en la dimensión patrimonial de Castilla y León, recordando que "nuestros recursos turísticos, culturales, del patrimonio histórico y monumental de Castilla y León son más del 50% del patrimonio monumental de toda España".

Al hilo de ello se planteó la paradoja de que Castilla y León, pese a contar con cerca del 50 % del patrimonio nacional, no recibe el volumen de turismo que podría esperarse. Revuelta defendió que Castilla y León "es líder en turismo rural" y que se están produciendo avances notables, como el crecimiento del 15 % en visitantes durante mayo que señaló Santonja al inicio del foro. Sin embargo, se subrayó que el esfuerzo no puede recaer solo en la administración: es necesario un compromiso conjunto de instituciones, ayuntamientos, diócesis y gestores del patrimonio.

Por otro lado, se debatió el modelo de turismo adecuado para la región. Castresana, por su parte, rechazó el turismo de masas y de bajo impacto económico, como el que generan algunos cruceros en territorios costeros, y apostó por atraer visitantes que pernocten, consuman y valoren la calidad de la oferta. En este sentido, García valoró el papel de Las Edades del Hombre como un claro ejemplo de turismo cultural sostenible y de calidad. Defendió que "no importa si la exposición se celebra en una capital o en una localidad pequeña, la calidad tiene que ser la misma porque el visitante va a demandar el mismo producto, va a demandar que esa calidad se mantenga".

Finalmente, se insistió en que el futuro del turismo en Castilla y León pasa por mejorar la coordinación entre administraciones —Junta, diputaciones, ayuntamientos— para consolidar una imagen de marca conjunta. Se pidió dejar de actuar de forma aislada y empezar a construir destinos más integrados y diversos. La clave, según los intervinientes, está en profesionalizar el sector, invertir en calidad y comunicar mejor lo que ya se tiene, porque el potencial existe, pero falta mostrarlo de forma eficaz.

Castresana: "Nos dedicamos a poner en valor el legado que todos hemos recibido"

Ramón Castresana, director de la Fundación Iberdrola.J.M. LOSTAU

En la mesa de debate, Ramón Castresana, director de la Fundación Iberdrola España, aportó la perspectiva de una entidad que ha invertido significativamente en la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural. La Fundación Iberdrola España ha desarrollado un ambicioso programa de actuaciones en Castilla y León, que incluye proyectos de iluminación, restauración y conservación. Castresana, que cuenta con una amplia experiencia en el sector empresarial y cultural, ha sido pieza clave en numerosos proyectos patrimoniales desarrollados por la fundación en la región.

"Nosotros podríamos estar aquí o no estar", aseguró Castresana, "pero estamos porque es un compromiso firme de la compañía". "Desde la Fundación nos dedicamos a mantener y a poner en valor el legado que todos hemos recibido. No solo en Castilla y León, sino todo el territorio español con el objetivo de acercar también ese arte, esa cultura a todos los ciudadanos". El directivo explicó los ámbitos de actuación desde la Fundación en el aspecto cultural y artístico: "Trabajamos en la iluminación de monumentos y luego todo lo que puede ser la conservación y puesta en valor, como es el proyecto Románico Atlántico". Sobre el trabajo con las administraciones, Castresana afirmó que "se trabaja muy bien". "El nivel de colaboración y de compromiso que tenemos ambas entidades, nos ayuda a trabajar de una forma muy eficiente. Pero sobre todo, nosotros, desde la Fundación también promovemos que ese patrimonio que sea sostenible en el tiempo. No vale solo conocer una restauración o una iluminación, sino buscar un objetivo que vaya más a largo plazo, porque igual que nosotros, estamos gestionando un patrimonio de 700 años, de 500 años, de 200 años, lo que tenemos también es el compromiso de qué actuaciones podemos realizar para que nuestros hijos, nuestros nietos o dentro de 200 años, la gente pueda disfrutar del patrimonio que nosotros estamos disfrutando hoy con la misma calidad o mejor".

Entre las iniciativas más destacadas impulsadas por la Fundación Iberdrola España bajo la dirección de Castresana se encuentra la reciente firma de un convenio con la Fundación Las Edades del Hombre para impulsar un Hub de Innovación Cultural en el Monasterio de Santa María de Valbuena. Este acuerdo, suscrito por el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, y el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, José Enrique Martín, pretende "reforzar el sistema de gestión integral de todos los recursos y servicios patrimoniales de la Fundación Las Edades del Hombre a través de una plataforma digital sostenible, eficiente y comprometida con la política ambiental y energética".

García: "El patrimonio lejos de convertirse en un peso, se ha convertido en un recurso"

Julio César García, gerente de la Fundación Las Edades del Hombre.J.M. LOSTAU

Julio César García, gerente de la Fundación Las Edades del Hombre, destacó que "el patrimonio lejos de convertirse en un peso, se ha convertido en un recurso". "En el año 1988 surgió en Valladolid un proyecto que comenzó como algo muy pequeñito con un grupo de personas y amantes de la cultura y nos dimos cuenta de que en otros lugares tenían mucho menos patrimonio le sacaban muchísimo más partido, que lo vendían mucho mejor, que lo mostraban mucho mejor y que nosotros, depositarios de un legado cultural tremendo, no teníamos esa capacidad para mostrarlo y para sacarlo y ponerlo en la calle".

García subrayó que mostrar el patrimonio no puede limitarse a exposiciones temporales, sino que debe anclarse en proyectos permanentes y estructurados que sirvan de polo de atracción en el medio rural: "Nuestra actividad tiene que buscar o lograr que el patrimonio histórico-artístico se convierta en un elemento permanente". En esa línea, mencionó el impulso a centros de recepción y museos que actúen como "recurso estable" frente a lo efímero de las muestras itinerantes.

"Queremos que el patrimonio contribuya a dinamizar el medio rural a nivel económico, pero también social y cultural", afirmó. Uno de esos proyectos, ya en marcha, es el Museo Territorial Campos del Renacimiento, en la provincia de Palencia, que articula una oferta conjunta en torno a figuras clave como Pedro Berruguete, Alonso Berruguete o Jorge Manrique. “Mostrar el patrimonio, crear identidad cultural de Castilla y León y gestionar ese patrimonio son los puntos fundamentales de nuestra actividad”, concluyó.

Revuelta: "Queremos sumar sinergias y constituirnos en un itinerario cultural relevante"

Marian Revuelta, gerente de la Fundación Las Médulas.J.M. LOSTAU

Desde otro punto emblemático del patrimonio mundial en Castilla y León, las Médulas, la gerente de la fundación que gestiona este paisaje cultural, Marian Revuelta, incidió en esa misma idea de cohesión territorial y revitalización económica. "Es un honor estar hoy aquí con ustedes", arrancó, antes de explicar que la Fundación Las Médulas, nacida en 1997, "tiene como principal finalidad promover la investigación, la conservación, la restauración y la explotación del patrimonio cultural, social y natural de Castilla y León, con principal foco en nuestro espacio patrimonial en las Médulas". Un espacio que, recordó, fue declarado Patrimonio de la Humanidad el 4 de diciembre de 1997, al ser "la mina de oro a cielo abierto más grande de la Antigüedad" y convertirse en el primer paisaje cultural reconocido por la UNESCO. En su Patronato conviven la Junta de Castilla y León, la Diputación de León, el Consejo Comarcal del Bierzo, entidades locales como los ayuntamientos de Carucedo, Arlanza del Bierzo y Puente de Domingo Flórez, y centros académicos como la Universidad de León o la UNED.

Revuelta explicó que, tras una etapa inicial con mayor peso de la empresa privada, la Fundación se ha convertido en 2024 en un medio propio de la Junta, como fundación pública. "Lo hemos hecho por esa financiación que comentamos, pero también con la voluntad de generar nuestra propia riqueza y nuestra propia actividad, para ser menos dependientes de las aportaciones públicas", dijo. Precisamente, detalló que desde 2023 la Fundación ejecuta un plan estratégico que ha sido posible gracias a las aportaciones de más de cuatro millones de euros por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de tres planes de sostenibilidad y otras subvenciones.

En paralelo, avanzó el ambicioso proyecto Huellas de Roma, una red patrimonial que pretende integrar, en una primera fase, 17 yacimientos romanos de Castilla y León, con el objetivo de "estandarizar la gestión patrimonial de estos sitios, garantizar la preservación de los bienes y promover la certificación de calidad mediante la norma ISO 9001". Un planteamiento que aspira a consolidar un itinerario cultural vertebrado y sostenible en la Comunidad: "Queremos sumar sinergias, abordar la promoción y constituirnos en un itinerario cultural relevante dentro de la Comunidad Autónoma".