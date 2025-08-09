Récord de exportaciones en la Comunidad en 2024 con 21.212 millones y un saldo comercial positivo de 5.000 millones

Archivo - Proceso se producción del nuevo Renault Asutral en la factoria de Villamuriel (Palencia).RENAULT ESPAÑA - Archivo

La actividad exportadora de Castilla y León experimentó, durante 2024, un crecimiento récord que alcanzó los 21.212 millones, el mejor dato de la serie histórica y que supone un incremento del 14,7% respecto al año anterior, mientras que las importaciones se incrementaron hasta los 16.191 millones y el saldo comercial fue positivo, con 5.021 millones en este último año.

Por su parte, las exportaciones de Castilla y León alcanzaron durante los cinco primeros meses del año los 8.654 millones, lo que supone un aumento del 1,9% respecto al mismo periodo de 2024, frente a un aumento en España del 0,8%, con 163.384 millones.

La Comunidad mantiene así un superávit comercial entre enero y mayo de 1.566 millones de euros, mientras que el conjunto de España registra un déficit de 21.525 millones, según ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

La participación de Castilla y León en el comercio exterior nacional fue del 5,3% en las exportaciones y del 3,8% en las importaciones.

El sector de la automoción, que incrementa sus ventas un 24%, lidera las exportaciones con una cuota sobre el total del 55%, alcanzando los 11.603 millones de euros, un incremento del sector que se debe principalmente al fuerte aumento de las ventas de coches, neumáticos, componentes y motores, que concentran el 50% del total exportado.

En segundo lugar se sitúa la alimentación, que continúa en ascenso, incrementándose un 3%, con una cuota del 16 por ciento de la exportación total regional.

Los productos que registraron mayores incrementos fueron los extractos de café (13,5%), los productos de panadería y galletas (9,8% por ciento), vino (2,3%) y queso (0,5%).

En tercer lugar se posiciona el sector químico-farmacéutico, que crece un 8,2% debido al aumento registrado en las exportaciones de medicamentos (17,7%), y vacunas y productos inmunológicos (35%).

El sector de la maquinaria se posiciona en cuarto lugar, con unas exportaciones que representan el 7,7% del total en 2024, aumentando su valor un 26% debido a la subida registrada en las exportaciones de partes de motores (136%) y conductores aislados para electricidad (23%).

Le sigue en importancia el sector de los metales, alcanzando los 888 millones de euros en 2024, un 4,2% de la exportación total realizada. Estos cinco sectores concentran aproximadamente el 90% de las exportaciones totales realizadas desde Castilla y León al exterior.

En cuanto a la exportación registrada en el periodo enero-mayo de 2025, la automoción siguió liderando el mercado exterior de la Comunidad, que junto con el material de transporte supusieron el 31,4% del total, con un valor de 2.716 millones y un aumento del 2,1%. Le sigue en ventas la sección de máquinas, aparatos y material eléctrico, con el 18,4% del total.

Asimismo, los sectores con mayor peso en las exportaciones han sido los productos vegetales, con un 12,6%, y pastas de madera y otras materias de celulosa, con un 6,4%.

La Unión Europea de los 27 sigue siendo la principal área geográfica a la que se dirigen las exportaciones, con un peso en 2024 del 67%, mientras que África se posiciona en segundo lugar, con una cuota media del 9% en los últimos años, y registrando un crecimiento notable (cercano al 39%) en los últimos cinco años.

Por detrás se sitúan las exportaciones al resto de Europa y Asia (con cuotas cercanas al 6%), mostrando las ventas a los países del resto de Europa un incremento destacable en los últimos años debido a las exportaciones realizadas a Reino Unido.

Por último, y con una cuota del 3,5% en 2024, se sitúan las exportaciones a países americanos.

El V Plan de Internacionalización Empresarial 2022-2027 impulsado por la Junta a través de la Consejería de Economía y Hacienda tiene como objetivos alcanzar las 8.000 empresas exportadoras e incrementar hasta las 2.050 el número de empresas exportadoras regulares.

Asimismo, el plan establece el objetivo de aumentar hasta el 55% los sectores exportadores no ligados a la automoción e incrementar del 30% al 35% el peso de las exportaciones a países fuera de la Unión Europea.

Por otra parte, la Consejería de Economía y Hacienda, a través del ICECYL, ha incrementado en un 130% el gasto en promoción internacional de las empresas y los productos de la Comunidad, que ha pasado de los 2,66 millones en 2022 hasta los 6,14 millones en 2024, sumando un total de 13.937.618 euros desde el inicio del Plan.

Esta inversión se ha destinado a impulsar la presencia de empresas en ferias internacionales, a acciones de promoción, subvenciones para la internacionalización empresarial, a la red exterior y a la formación de recursos humanos específicos para la exportación.

Asimismo, se ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones para proyectos empresariales de expansión internacional, dotada con 3 millones de euros para los dos próximos ejercicios. Esta línea de ayudas subvencionará hasta un 60% del esfuerzo exportador de las empresas en distintas acciones de promoción que permitan impulsar su apertura internacional.