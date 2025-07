Castilla y León exhibe músculo empresarial en Soria en la gala de los premios CEOE

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Castilla y León exhibe músculo empresarial y lo hace premiando a los mejores de 2024 en una nueva cita que convoca CEOE Castilla y León. Una oportunidad para reconocer a los generadores de riqueza y empleo en la Comunidad, dejando evidencia del potencial que arroja esta tierra cuando se trata de emprender y propiciar prosperidad para sus habitantes.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asistió en Soria a la gala de entrega de los Premios CEOE Castilla y León, en la que se reconoce la excelencia empresarial de la Comunidad. Durante su discurso de clausura el regidor regional reclamó «infraestructuras a la altura de nuestro país. Autovías, trenes, redes de energía... Castilla y León es una tierra de oportunidades en la que se puede y se debe invertir», incidió en un acto que premió a un empresario por provincia. En la gala, que se celebró en las instalaciones de la Finca San Marcos, estuvieron presentes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de la CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, así como gran número de autoridades regionales y locales.

Durante su intervención, Fernández Mañueco reafirmó el apoyo del ejecutivo regional a los empresarios y a los trabajadores de la Comunidad, a los que recordó la implicación de la Junta «para garantizar, a través de la estabilidad necesaria, el funcionamiento del tejido empresarial». Así, continuó, «la estabilidad política ayuda a crecer en oportunidad de empleo y, por ello, nos preocupa el contexto internacional con la guerra arancelaria» por lo que pidió «diplomacia, rigor y unidad» a la Unión Europa para hacer frente al «reto y desafío» que representa.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, felicita al empresario soriano José Miguel Gimeno, por el galardón.Mario Tejedor

El regidor regional incidió en su discurso en que el Gobierno autonómico «ayuda a todas las empresas que quieren instalarse, crecer e innovar en Castilla y León, impulsando la generación de riqueza y empleo». Todo ello, «a través de ayudas directas, así como con apoyos a la financiación, a la innovación y a la internacionalización». Asimismo, destacó, «favorece la competitividad de las empresas, ofreciendo suelo industrial de calidad, a bajo precio y suministrado con energías verdes».

Además del respaldo directo al tejido empresarial, la Junta, aseveró, «ofrece un entorno favorable a la actividad económica, con los impuestos más bajos de la historia de Castilla y León, estabilidad institucional, seguridad jurídica y un firme compromiso con el diálogo social y la colaboración público-privada».

Esta situación de estabilidad, «ha permitido que el Producto Interior Bruto de la Comunidad creciera un 3,2% en el primer trimestre de 2025, superando la media nacional y duplicando el crecimiento medio de la Unión Europea» añadiendo que «según BBVA Research, Castilla y León es la segunda comunidad autónoma en la que más ha aumentado el PIB per cápita desde 2019». Poniendo más datos encima de la mesa, «en lo que va de año, Castilla y León mantiene un crecimiento acumulado de creación de empresas del 4,5%, frente al descenso nacional». Por otro lado, «su inversión extranjera es la más alta de los últimos cinco años; y es la segunda comunidad autónoma en la que más crecen las exportaciones y la tercera en crecimiento industrial».

Finalmente, el presidente del ejecutivo autonómico subrayó «que nunca ha habido tantas personas trabajando en Castilla y León como en la actualidad». De hecho, «en junio de 2025, se han alcanzado cifras récord de empleo, con el número más bajo de desempleados y el mayor volumen de afiliados a la Seguridad Social de toda la serie histórica».

En lo que se refiere a Soria, «el desempleo también sigue descendiendo, a la vez que continúa creciendo la población y el número de afiliados a la seguridad social». El presidente de la Junta incidió en que «este ha sido el mes de junio con más personas trabajando en la historia de esta provincia».

Por su parte, el presidente de Confederación de Organizaciones Empresariales de España, Antonio Garamendi, reconoció a los empresarios de todos los sectores y de todos los territorios, los que generan riqueza, y «están en el territorio fijando población, creando empleo y ayudan a avanzar a la sociedad».

Respecto al panorama político actual, apuntó que «lo que estamos viviendo en estos momentos con los casos de corrupción que estamos conociendo día tras día y el tratamiento a las mujeres como si fueran ganado es lamentable y avergüenza a la sociedad. Esto no ayuda nada a la confianza y al deseo de invertir. Condenamos todo lo que está sucediendo».

En lo que se refiere al tema de los aranceles, «hay una inseguridad muy importante. Donald Trump ha ampliado la negociación con Europa hasta final de mes que agranda la incertidumbre que vivimos desde hace tiempo porque hoy es un porcentaje, mañana es otro... Ahora lo hay, mañana no lo hay... Todo ello lleva a romper la confianza del mundo empresarial español a las inversiones internacionales. Estamos expectantes también de ver hasta qué punto puede perjudicar a muchos sectores. Un punto que cambia el modelo de la globalización que conocemos, del atlantismo y de la multilateralidad en el mundo de las relaciones internacionales» dejando claro que «Estados Unidos es un país amigo más allá de su gobierno que te puede gustar o no».

Aparicio habla de «trabas»

El presidente de la CEOE Castilla y León, el soriano Santiago Aparicio, destacó en su intervención que actualmente hay muchas trabas para que las empresas no sean competitivas, sobre todo, «las que afectan a la fiscalidad, la ciberseguridad, la regulación y el absentismo laboral». A estas dificultades «se suma que la Comunidad no es competitiva energéticamente, a pesar, dijo, que lidera la producción de energía renovable en España».

En su opinión, Castilla y León está preparada para liderar la reindustrialización de España, pero necesita un presente de competitividad real para que las empresas puedan crecer, generar empleo y fijar población. «El precio de la energía es la competitividad del futuro. Sin precios de la energía competitivos, no hay industria, no hay empleo y no hay futuro para Castilla y León», apostilló para reclamar al Gobierno que asuma su responsabilidad y deje de lastrar el desarrollo de la Comunidad.

CEOE Castilla y León reconoció a los ‘mejores’ empresarios de 2024 de la Comunidad, uno por provincia. Los galardonados fueron: Amador Cuadrado (Canteras Cuadrado) en Ávila; Fernando de Santiago (Grupo de Santiago Automoción) en Burgos; Alan Svaiter y Jaime Santoalla (Cementos Cosmos), en León; Alfonso Peña (industrias Cárnicas Peñafría) en Palencia; Rafael Olmedo (Construcciones Eléctricas Jara) en Salamanca; Alberto Guijarro (Granalu) en Segovia; José Miguel Gimeno (Europea de Viviendas Duero Soria) en Soria; Enrique Cornejo en Valladolid; y Elier Ballesteros (Embutidos Ballesteros), en Zamora.