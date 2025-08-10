Complicada la extinción del incendio en Llamas de Cabrera, donde está la BRIF de Lubia, mientras el de Yeres mantiene a población evacuada

Publicado por Heraldo-Diario de Soria León Creado: Actualizado:

Los incendios forestales siguen asolando a la provincia de León, con 10 activos a las 13.30 horas de este domingo, sólo uno controlado, dos de nivel 1 y otros dos de nivel 2, según informa la Junta a través de Inforcyl. La BRIF de Lubia, desplazada a uno de los de mayor gravedad, se enfrenta a un fuego de difícil extinción.

El incendio originado en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera y en el que se encuentran los bomberos forestales de la BRIF soriana se enfrenta a una situación en la que la extinción es "complicada", mientras el de la pedanía de Yeres evoluciona favorablemente al haberse frenado el frente norte, si bien la población sigue evacuada.

Fuentes de la Junta de Castilla y León han informado sobre la situación de ambos incendios, que se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y están cercanos a Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1997 debido a su extraordinario valor como paisaje cultural, informa Europa Press.

En concreto, el incendio en Llamas de Cabrera, en la comarca de La Cabrera pero gestionada dentro del Consejo Comarcal del Bierzo, se originó a las 21.06 horas del viernes 8 de agosto y se elevó a IGR 2 a las 22.11 del sábado 9 al suponer "grave riesgo para la población, bienes o daño forestal", y ser necesarias "medidas para la atención y socorro de población o protección de bienes".

Este fuego afecta a una zona de montaña con gran cantidad de matorral que con las altas temperaturas y la baja humedad es "combustible que arde con facilidad", según han indicado desde la Junta, que ha advertido de que la extinción también es complicada por la "elevada pendiente" y la presencia de canales romanos que llevaban el agua hasta Las Médulas.

Actualmente, hay más de una decena de medios terrestres que trabajan en la extinción de este fuego cuya causa aún se desconoce, al igual que la superficie afectada.

Por su parte, el incendio en Yeres, perteneciente al municipio de Puente de Domingo Flórez, ubicado en la comarca de El Bierzo, se activó el sábado 9 a las 16.33 horas y se elevó a IGR 2 a las 21.53 horas de la misma jornada por el mismo motivo que el de Llamas de Cabrera.

En este caso, la población de la pedanía está evacuada, si bien la Junta ha precisado que a mediodía de este domingo "ya no peligran" ni el pueblo ni Las Médulas, ambos espacios que han condicionado la respuesta.

En la mañana de este domingo, 10 de agosto, se encuentran en el lugar una veintena de medios aéreos y terrestres que participan e las tareas de extinción, mientras la superficie afectada aún está en estimación y se investiga la causa del fuego.

Además, en la provincia de León hay dos incendios con IGR 1, uno en Orallo, en la comarca de Villablino, originado el viernes y causado por rayos, misma causa probable que el otro, un incendio en Fasgar, en la comarca de La Magdalena, activo también desde el viernes.

Asimismo, desde la jornada del sábado se han registrado en la provincia hasta nueve incendios, siendo los de más gravedad el de Yeres y el de Llamas, ante lo que se han desplegado diversos medios, también de la Unidad Militar de Emergencias (UME).