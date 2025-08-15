Los 25 incendios forestales sin controlar llevan a Castilla y León a una situación "extrema" con 11 de ellos de nivel 2

Bomberos trabajan para extinguir el incendio, a 10 de agosto de 2025, en Molezuelas de la Carballeda, Zamora (España).Emilio Fraile - Europa Press

Los incendios forestales llevan a Castilla y León a una situación "extrema", especialmente en la zona oeste de la Comunidad. Hay hasta 25 fuegos aún sin controlar, 11 de ellos de nivel 2 (el más grave antes del de 'emergencia nacional') y cinco en nivel 1. A ello hay que sumar varios incendios controlados pero aún no extinguidos, según el sistema de información en tiempo real de la Junta.

La jornada de este viernes, 15 de agosto, ha empeorado esta tarde con una situación "extrema" al registrarse 25 incendios activos en la Comunidad, de los cuales once se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, León, Salamanca y Ávila, mientras seis alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca y Zamora.

Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, consultada a las 16.20 horas, del que se desprende que la situación ha ido a peor con cinco incendios activos más que esta mañana, informa Europa Press.

Los incendios más graves se concentran en las provincias de Zamora, León, Salamanca y Ávila. En concreto, se mantiene el fuego de gravedad 2 originado en Molezuelas de la Carballeda, que saltó desde la provincia zamorana a la leonesa y es, por el momento, el que más superficie ha arrasado en su totalidad en esta oleada de fuegos, con más de 31.000 hectáreas afectadas en ambas provincias. Este incendio, junto al de Puercas, en la comarca zamorana de Alcañices, también en gravedad 2, evolucionan hoy de forma favorable.

No obstante, la provincia de Zamora enfrenta otro incendio de gravedad 2, el que entró el jueves desde Ourense y se ha denominado incendio de Castromil, localidad desalojada.

Otra de las provincias más afectadas por los incendios forestales en estos momentos es León, donde se concentran cinco grandes fuegos, los originados en Yeres -que afectó a Las Médulas-, Llamas de Cabrera, Anllares del Sil, Fasgar y Barniedo de la Reina. Los dos últimos son los que más preocupan en esta jornada.

A estos fuegos que se encuentran en gravedad 2, se han sumado este viernes dos en la provincia de Salamanca, uno en El Payo y otro en San Cristóbal de los Mochuelos. Además, se ha declarado otro IGR 2, en la provincia de Ávila, con origen en El Herradón de Pinares.

Por otro lado, se encuentran en IGR 1 seis incendios forestales, los originados en Orallo (León), Resoba (Palencia), La Uña (León), La Alberca (Salamanca) --que ha bajado del nivel 2 hoy--, uno en Corral de Garcíñigo (Salamanca) y otro en El Porto (Zamora).

En Castilla y León también permanecen activos otros ocho incendios forestales de menor gravedad al no haberse declarado el IGR 1 en las provincias de León, Salamanca, Palencia y Valladolid.