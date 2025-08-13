Los rayos causan incendios forestales en Vinuesa y Tera ya apagados y Gómara deja una falsa alarma

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Soria esquiva por el momento la ola de incendios forestales graves, pero eso no quiere decir que sea inmune al fuego. En las últimas horas se han producido tres sucesos, uno de ellos una falsa alarma, que se han resuelto con celeridad. Un incendio por rayo en Vinuesa, otro por la misma causa en Tera y un aviso en Gómara han protagonizado la jornada del miércoles hasta las 18.00 horas.

El primer incendio forestal se ha detectado a las 7.45 horas en el monte de Vinuesa. La intervención de un agente medioambiental de la Junta, una dotación de bomberos municipales y un agente medioambiental del Ayuntamiento ha permitido darlo por extinguido a las 8.42 horas.

La intervención ha permitido que sólo ardiesen 0,01 hectáreas de pasto. La "causa probable" señala por la Junta a través de Inforcyl es la caída de un rayo.

También un rayo aparece como fuente de ignición más probable en el incendio forestal de Tera. Se ha avisado del fuego a las 13.02 horas y ha requerido más medios: tres agentes o celadores medioambientales, una cuadrilla de tierra, dos motobombas, una brigada y bomberos.

En menos de una hora se daba por controlado pero hasta su extinción total ha habido que esperar hasta las 16.54 horas. En total ha calcinado 0,5 hectáreas de pasto según recoge Inforcyl. Al igual que en el caso anterior, la intervención ha permitido que no pasase de conato. Cabe recordar que los rayos no siempre prenden en el momento y pueden dar pie a incendios horas después de una tormenta.

Además, a las 8.26 horas ha saltado la voz de alarma en Gómara por un posible incendio. Hasta el lugar se han trasladado tres agentes o celadores medioambientales y dos autobombas. Por suerte era una falsa alarma, aunque para cerciorarse se hayan desplazado medios de extinción.