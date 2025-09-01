Más coches nuevos: las matriculaciones crecen un 11,6% hasta agosto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La venta de coches nuevos sigue repuntando en la Comunidad y en el conjunto de España. El número de matriculaciones de turismos registrado en Castilla y León entre enero y agosto de 2025 ascendió a 16.662 unidades, lo que supone un aumento del 11,6% respecto al mismo periodo del año anterior, frente a un crecimiento nacional del 14,6% con 769.452 matriculaciones en lo que va de año.

En agosto, las matriculaciones repuntaron un 24,9% en la Comunidad hasta las 1.994 ventas de turismos, frente al aumento del 17,2% interanual en España, con 61.315 nuevos coches, según el informe de Ganvam recogido por Ical.

El incremento provincial en Castilla y León oscila entre el 24,09% de Valladolid, que acumula 4.146 coches matriculados en lo que va de año, y el 2,56% de Palencia, con 920 coches matriculados desde enero. Entre medias se sitúan los crecimientos del 11,73% en León (3.411 turismos matriculados), del 11,69% en Segovia (1.080 coches), 7,6% en Zamora (920 vehículos), 7,02% en Burgos (2.639 turismos), 6,06% en Soria (578 coches), 5,64% en Salamanca (1.909 vehículos), y 5,37% en Ávila (1.059 turismos).

La directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, destaca que el mercado “continúa en agosto su tendencia al alza y sigue creciendo a doble dígito, algo que no se veía en un mes de agosto desde 2018”. Y es que, según detalla, “las compras de empresas y particulares tiran del mercado, en el que destaca el buen comportamiento de las matriculaciones de turismos electrificados, que ya representan una de cada cuatro ventas”.

No obstante, Puche recuerda que "mantener este dinamismo del mercado pasa por garantizar un plan estable de impulso a la demanda que contribuya a seguir estrechando la brecha con respecto a los niveles prepandemia”.