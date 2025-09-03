El sector del vino aplaude el acuerdo con México y Mercosur y pide acelerar su ratificación

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Buenas sensaciones en el sector del vino tras el acuerdo comercial logrado con México y el Mercosur. Los colectivos profesionales celebran un pacto que, a su juicio, no conlleva problemas para los productores europeos y abre una oportunidad de oro.

La Federación Española del Vino (FEV) y el resto de asociaciones integradas en el Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas (Ceev) han celebrado la adopción por parte de la Comisión Europea de los acuerdos comerciales de la UE con Mercosur y México, y desde Bruselas, la presidenta del Ceev, Marzia Varvaglione, ha instado al Parlamento Europeo y al Consejo a acelerar su ratificación.

Además, Varvaglione ha explicado que la aceleración de este proceso servirá para que las empresas vitivinícolas y los consumidores de vino de ambas partes puedan beneficiarse sin demora de estos acuerdos, a los que la presidenta califica como "históricos".

El director general de la FEV, José Luis Benítez, ha expresado que diversificar mercados debe ser una pieza esencial en la estrategia internacional de las bodegas españolas y que los acuerdos son un "gran paso" en esa dirección.

Además, Benítez ha expresado que a pesar de que Brasil y México no pueden compensar las pérdidas que se puedan producir en sustitución del mercado estadounidense, son mercados con un enorme potencial para el vino español.

En concreto, México es el duodécimo mercado para España y el cuarto con mayor precio medio según la FEV, y además, en 2024, las exportaciones crecieron un 14,6% en valor con respecto al año anterior.

Finalmente, Varvaglione ha concluido que estos acuerdos aportan "claros beneficios" y no presentan riesgos para los productores de vino de la UE.