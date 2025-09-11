Mañueco reprocha que Puente "intenta hacer caja" con los incendios: "Nos veremos en los tribunales"

Publicado por Ricardo García Soria Creado: Actualizado:

Tras el anuncio de Óscar Puente acerca de reclamar a las comunidades autónomas de Castilla y León y Galicia una compensación después de que los incendios sufridos este verano causaran incidencias en los servicios de AVE el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cargó contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. "Intenta hacer caja y nos amenaza con millonarias demandas", lamentó, si bien avanzó que el Ejecutivo autonómico dará batalla: "Nos veremos en los tribunales de justicia".

Durante una entrevista en el programa 'El Cascabel' de Trece, Fernández Mañueco censuró también el tono "jocoso" que, a su juicio, han empleado algunos miembros del Gobierno de España a la hora de hablara de los incendios que durante el pasado mes de agosto asolaron Castilla y León y algunos de los cuáles todavía no están extinguidos. "Cuando la gente sufre y llega a perder la vida, lo más importante es estar con las personas. Ni he contestado ni contestaré a ciertos comentarios", apuntó el jefe del Ejecutivo autonómico.

Por ello, Mañueco reclamó al Gobierno "seriedad y ayudas" que permitan recomponerse de la tragedia causada por el fuego y que, según explicó, también causó estragos en otras comunidades autónomas e incluso en el vecino Portugal.

En todo caso, las críticas de la Junta a la postura del Gobierno y, en especial, a la de Puente, no se quedaron en las declaraciones de Mañueco en televisión. El portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Economía y Hacienda, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, lamentó que "otra vez más el Gobierno vuelve a atacar a Castilla y León".

"Ha anunciado que nos llevará a los tribunales y nosotros defenderemos los intereses de nuestra Comunidad", advirtió Carriedo. De hecho, recordó que no será la primera vez que ambas administraciones se enfrentarán en los tribunales, además de que son ya varias las victorias que acumula la Junta. "Hemos ganado ya al Gobierno en muchas ocasiones ante la justicia y esperamos ganar en esta ocasión".

En este sentido, Carriedo señaló que tras los incendios hay "dos formas de abordar este problema". En primer lugar situó la de la Junta, que a través de ayudas trata de compensar los daños ocasionados por el fuego. "La segunda es la de Puente", contrapuso, "que es que el Gobierno quiere hacer caja con esta desgracia".

Asimismo, sobre la declaración del ministro de Transportes, Fernández Carriedo consideró que "tiene todos los visos de ser partidista porque se hace contra Galicia y contra Castilla y León", además de que "cuando ha pasado en otros territorios no se ha hecho". Así, puso como ejemplo los incendios que han afectado a las provincias manchegas de Ciudad Real y Guadalajara, o los que el año pasado arrasaron Tarragona, "y no nos consta que el Gobierno haya anunciado ningún recurso".

Por lo tanto, el portavoz de la Junta de Castilla y León defendió que la de Puente es "una reclamación ideológica donde prima el interés de la crítica de partido por encima del interés de los ciudadanos". "En vez de ayudas lo que nos va a plantear es hacer caja, que es todo lo contrario a lo que se necesita. El Gobierno de Sánchez está centrado en atacar a Castilla y León y en atacar a la gente de esta tierra", remachó.