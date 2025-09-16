La Junta declara alerta de riesgo de incendios forestales por temperaturas de hasta 35 grados hasta el viernes en toda la Comunidad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León declaró la alerta de riesgo de incendios forestales por temperaturas máximas que podrían alcanzar los 35 grados entre el miércoles y el viernes en toda la Comunidad. Se trata, explicó el Ejecutivo, de unas condiciones meteorológicas “adversas para la época del año actual”.

Se prevén unas temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados en casi todo el territorio para el miércoles 17 y el jueves 18. En puntos del suroeste podrían superarse esos 35 grados. Esta anomalía en las temperaturas medias estará más marcada los días 18 y 19, cuando se pueden esperar de cinco a siete por encima de la media para estas fechas, pero que podrían ser hasta de nueve grados más incluso el jueves, recoge Ical.

La humedad relativa mínima será baja para los días 17 y 18 de septiembre, por debajo del 15% en gran parte de la Comunidad. El viernes 19 se espera una humedad de entre el 20-25 por ciento para casi todo el territorio.

Serán muy críticas las humedades de madrugada para los días 17 y 18 de septiembre, por debajo del 30-35% en la mayor parte del territorio, a excepción de la mitad norte de Burgos o Soria, entre 50-60%. Aunque el viernes se espera una pequeña recuperación de la humedad relativa continúan siendo muy bajas las humedades relativas máximas, rondando el 50 por ciento en casi todo el territorio (predominio de anomalías negativas).

En cuanto al viento, se esperan rachas de entre 30-35 kilómetros por hora para el jueves 18. Entre 40-50 kilómetros por hora en las mesetas y parte del norte-noreste, e incluso pueden superar los 50 en algunos puntos para el viernes 19. El riesgo Aemet de incendio forestal es “muy alto/extremo” el miércoles 17 y “extremo” para el jueves 18 y viernes 19.

Estas condiciones, sumadas al efecto progresivo y acumulativo de disminución de la humedad de los combustibles vegetales, al estrés hídrico derivado de una meteorología muy adversa de este verano, a la ausencia de precipitaciones y un incremento de la inestabilidad, aumenta considerablemente el peligro de incendios forestales en los días mencionados.

Por ello, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio declara la situación de alerta, establece medidas preventivas para evitar incendios forestales y adopta medidas organizativas extraordinarias en el operativo Infocal para afrontar este incremento del peligro de incendios.

Los índices de peligro de incendios forestales manejados tanto por Aemet como por Infocal coinciden en un episodio de incremento significativo de la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del incendio. Ante esta situación especial, la Consejería considera necesario “regular las actividades que tienen mayor probabilidad de originar incendios en el medio natural y hacer un llamamiento especial a la ciudadanía para que extreme su precaución”.