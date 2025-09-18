Nace el primer pigargo europeo tras la extinción en España de esta emblemática águila

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

Una especie de águila extinguida desde hace años en toda España deja motivos para la esperanza tras la cría de un primer pollo en Castilla y León gracias a una pareja reintroducida. El pequeño pigargo es el primero de su clase en nacer y de hecho ya comienza a volar. Eso sí, la ubicación se mantiene oculta para evitar un trasiego que podría afectar a la buena noticia.

Este logro se ha producido en el norte de Castilla y León dentro de las zonas óptimas para la especie que fueron analizadas en el estudio de viabilidad del proyecto, donde ha sido clave la colaboración de la Junta, según ha explicado el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (Grefa) en un comunicado recogido por Europa Press.

También se ha contado con el apoyo técnico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de agentes medioambientales autonómicos en el marcaje con GPS en nido del primer pollo de pigargo europeo, un macho, nacido en España tras la extinción de su especie en España.

Los progenitores son dos pigargos reintroducidos de cuatro años de edad, el macho Pimiango y la hembra Mansolea, cuyos nombres hacen honor a la localidad asturiana que acoge el proyecto de reintroducción de la especie y a su dialecto, respectivamente.

Tras cuatro años de proyecto El Proyecto Pigargo responde a la aprobación en 2018 del 'Listado de especies extinguidas en todo el medio natural español'. La inclusión del pigargo europeo en este inventario oficial estuvo avalada por el comité de científicos que asesora al MITECO y a las comunidades autónomas en temas de biodiversidad, al entender que se trataba de una especie autóctona de la fauna española dada por desaparecida.

La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece que las administraciones públicas deben promover la reintroducción de las especies autóctonas extinguidas. Grefa, como ONG especializada en la recuperación de biodiversidad con más de cuarenta años de experiencia, asumió el reto de recuperar al pigargo europeo como especie reproductora en España.

En agosto de 2021 los primeros ejemplares fueron trasladados desde Noruega a Asturias y emplazados en un recinto de aclimatación en Pimiango, en el concejo de Ribadedeva, como paso previo a su liberación definitiva.

De los 25 individuos liberados en España desde entonces por el Proyecto Pigargo, 17 sobreviven en la actualidad y 12 se encuentran emparejados. Estos datos muestran que la supervivencia, adaptación y tasa de emparejamiento de los pigargos reintroducidos hasta la fecha es muy alta.

El presidente de Grefa y principal impulsor de numerosas reintroducciones de especies amenazadas, Ernesto Álvarez, ha celebrado como "todo un éxito" el nacimiento de este primer pollo con poco más de veinte ejemplares liberados y en tan solo cuatro años de proyecto, un resultado emocionante y motivador que permite confiar en que se produzcan más reproducciones la próxima temporada.

Trabajo de campo constante

El pigargo está considerado como el águila más grande de la fauna europea y el nacimiento de este pollo viene precedido de un trabajo arduo y constante de seguimiento de la pareja reproductora por parte de un equipo de Grefa.

En total han sido más de 500 horas de seguimiento, siete días por semana, durante la primavera y el verano de 2025, con una media de cuatro horas de vigilancia del nido al día, algo para lo cual el equipo técnico del Proyecto Pigargo ha contado con el apoyo de varios voluntarios.

A mediados de 2024, este equipo detectó que la pareja regentaba un territorio, pudiendo confirmar el proceso de construcción de un nido en un roble a partir de febrero de 2025. A finales del pasado marzo la hembra de pigargo europeo empezó a incubar, una fase que culminó a principios de mayo con el nacimiento del primer pollo de pigargo europeo en España desde su extinción.

La siguiente fecha importante en la fase de crianza fue el pasado 18 de julio, día en el que el pollo 'salta' del nido. "Tras el salto del nido el pollo estuvo diez días en el suelo musculando y ejercitando las técnicas de vuelo, mientras sus progenitores se mantenían atentos y protectores, llegando incluso a disuadir a un zorro por aproximarse en exceso.

Por fin, en un día ventoso y tras muchos intentos, alzó el vuelo y recorrió unos quinientos metros de distancia hasta posarse en un árbol, un movimiento que celebramos por todo lo alto", explica Enrique Murciano, el técnico de GREFA y actual responsable del proyecto.

Desde entonces el pollo, que ha comenzado a realizar sus primeros vuelos exploratorios fuera del territorio natal, sigue siendo alimentado por sus padres Pimiango y Mansolea, quienes se mantienen cercanos a su cría enseñándole las técnicas de pesca que le permitan obtener comida de forma autónoma en el futuro.

"Esperamos que con el nacimiento de este esperado pollo la visión frecuente y normalizada del pigargo europeo como reproductor en España logre generar una conexión con la especie que permita retomar las liberaciones de individuos para asegurar su viabilidad a largo plazo en nuestro país", ha afirmado la bióloga de Grefa Lorena Juste, integrante actual del equipo técnico del Proyecto Pigargo que además coordinó las acciones emprendidas en los primeros años del proyecto.