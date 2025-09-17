Un estudio revela que un 4% de los buitres en Soria ingiere diariamente fragmentos de munición de plomo

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Una investigación del Grupo de Investigación en Toxicología de Fauna Silvestre del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos y el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua ha demostrado que casi un 4% de los buitres leonados en España ingiere diariamente fragmentos de munición de plomo, principalmente procedentes de la caza mayor.

Entre 2020 y 2023, los investigadores recogieron 673 egagrópilas (bolas de pelo, huesos y otros restos no digeribles que los buitres regurgitan) en seis puntos de la provincia de Soria. Estas muestras fueron analizadas con rayos X para detectar partículas metálicas y luego mediante espectrometría de masas (ICP-MS) para identificar su composición. Además, se examinaron los restos de presas en cada egagrópila para identificar el origen de la comida.

Los resultados mostraron que el 11% de las egagrópilas contenían fragmentos de munición de caza basada en el plomo. En el 9,5% de ellas, el plomo era el metal principal y el 1,5% restante era el cobre que normalmente recubre las balas de plomo. La cantidad promedio de plomo por fragmento fue de 39.3 mg. La presencia de munición se asoció directamente con el consumo de animales de caza, especialmente cérvidos (como el corzo y el ciervo), que mostraron una tasa de munición en egagrópilas del 39,1%, significativamente mayor que la de animales domésticos (3,8%) o jabalíes (18,8%). La caza mayor, con el uso de balas de plomo que se fragmentan al impactar, es una fuente más frecuente de exposición (93,2% de las muestras con restos de munición) que la caza menor realizada con perdigones (6,8%).

La ingestión de munición de plomo por parte de los buitres no fue constante a lo largo del año. Los dos meses con mayor prevalencia de plomo en egagrópilas fueron enero y mayo (ambos con un 27,0%), coincidiendo con la temporada general de caza (caza mayor y menor) y el inicio de la temporada de caza del corzo, respectivamente. También se observó un pico en julio y agosto (19,0% y 12,3%).

El estudio ha estimado una incidencia diaria de ingestión de munición de plomo en el 3,7% de los buitres. Esta cifra es crucial porque, al considerar que los niveles de plomo en sangre pueden permanecer elevados durante unas dos semanas tras la ingestión, esta incidencia diaria puede explicar la alta prevalencia de concentraciones elevadas de plomo en sangre (44,9% en el área de estudio y 53,7% en España en general).

El análisis de las egagrópilas nos ayuda a conocer el origen de los elevados niveles de plomo detectados en la sangre de los buitres leonados en España, revelando que casi un 4% ingiere munición cada día, principalmente fragmentos de balas de caza mayor.

Además, el análisis de las egagrópilas reveló la presencia de arena y gravilla en un 31,4% de ellas. Este hallazgo es importante porque la ingestión de suelo, especialmente en áreas con contaminación minera, podría ser otra fuente relevante de exposición al plomo para los buitres que debe ser tenida en cuenta a la hora de situar muladares para estas especies.

De forma general, este estudio demuestra que el muestreo no invasivo de egagrópilas, combinado con el análisis de rayos X, es un método simple, rápido y rentable para monitorizar la exposición al plomo en buitres leonados.

Por otro lado, los resultados confirman que los buitres leonados en España están muy expuestos a fragmentos de munición de plomo al alimentarse de carroñas de animales de caza, siendo la caza mayor la principal fuente. La exposición es marcadamente estacional, coincidiendo con las temporadas de caza.

Lo más relevante es que la frecuencia de ingestión de munición de plomo cada día, estimada en el 3,7%, es suficiente para explicar la alta prevalencia de niveles elevados de plomo en sangre (superiores a 20 µg/dL) observados en buitres leonados libres en España.

Estos hallazgos son fundamentales para diseñar estrategias de mitigación de la exposición de los buitres al plomo más efectivas, promoviendo el uso de munición alternativa sin plomo para proteger a estas aves protegidas y, por extensión, la salud de nuestros ecosistemas.

Aunque la contaminación del suelo también puede ser una fuente de plomo en determinados espacios geográficos, los niveles más altos se han asociado directamente con la actividad cinegética.

Una bala, al impactar contra un animal, se puede romper en más de 500 pedazos, y aunque los cazadores suelen llevarse la carne, las vísceras suelen quedarse en el campo, siendo consumidas por los buitres. En otras ocasiones, el animal herido por el impacto de una bala no se puede localizar, por lo que acaba muriendo en el campo dejando su carroña a merced de los buitres. Sin embargo, hasta ahora no se había cuantificado la frecuencia con la que los buitres ingieren directamente fragmentos de munición de plomo, ni cómo esta ingestión se relaciona con el consumo de carroñas y las temporadas de caza.