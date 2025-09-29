esRadio Castilla y León celebra el Inicio de Temporada 2025-2026 en el Teatro Zorrilla de Valladolid

Juan Pablo Polvorinos, director de Informativos de esRadio (cadena nacional), será el padrino en la presentación de la programación de Castilla y León.HDS

Este martes 30 de septiembre, esRadio Castilla y León celebrará el acto oficial de inicio de su Temporada 2025-2026 en el Teatro Zorrilla de Valladolid, con la participación de autoridades, representantes institucionales, patrocinadores, clientes y oyentes.

El evento dará comienzo a las 20:00 horas presentado por la directora de Informativos y Programas de la cadena, Tamara Hernández, y contará con un padrino de excepción: Juan Pablo Polvorinos, director de Informativos de esRadio (cadena nacional), responsable del informativo de mediodía de la cadena Es Noticia y uno de los más prestigiosos periodistas la radio española.

Durante la gala intervendrán el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el director de esRadio Castilla y León, Florencio Carrera; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; y la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, en representación del Gobierno autonómico.

La Presentación contará además con la actuación del humorista y monologuista Sergio Encinas, que aportará el toque de humor y cercanía que caracteriza a la emisora.

Con este evento, esRadio Castilla y León, emisora con 18 frecuencias en la Comunidad, reafirma su compromiso con una radio directa, cercana e independiente, que informa, acompaña y da voz a la sociedad de la Castilla y León. Una emisora que apuesta por el periodismo libre y plural, por estar al lado de las personas y por convertirse en altavoz de los grandes debates, retos y oportunidades de nuestra tierra, Castilla y León.

El Inicio de Temporada arranca con la vocación de seguir creciendo en audiencia y en contenidos y reforzando la presencia en todas las provincias. Información y programas regionales, pero también locales. La actualidad, el deporte, la cultura, economía y la vida social son los ingredientes esenciales a los oyentes. Un proyecto colectivo que se construye cada día gracias al trabajo de un equipo comprometido y a la confianza de quienes eligen esRadio como compañía en sus hogares, en sus empresas y en sus desplazamientos.

EsRadio CyL ha reforzado esta temporada su presencia en redes sociales y página web (www.esradiocastillayleon.es) desde la que se puede seguir en directo toda la programación o escuchar a demanda en cualquier momento.