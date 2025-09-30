La Junta reitera que apuesta por una inmigración “ordenada y legal” que busque su integración laboral y social

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reiteró este martes que el Gobierno autonómico apuesta por una inmigración “ordenada y legal” que busque la integración laboral y social de las personas extranjeras que deciden vivir en la Comunidad. En este sentido, recordó que Castilla y León ha logrado un récord histórico de inmigrante afiliados a la Seguridad Social, tras alcanzar los más de 100.000 afiliados, que contribuyen al crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. “Esta tiene que ser la vía”, sentenció.

Antes de participar en la jornada ‘Retos y oportunidades en defensa: nuevos horizontes para la industria y la innovación', organizada por Fundación Cidaut, Carriedo fue preguntado por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien expresó su preocupación por la “perversión del sistema” a causa de la inmigración ilegal y que hay personas que reciben subvenciones sin trabajar ni buscar activamente empleo. Reiteró que la Junta defiende una inmigración “ordenada y conforme a la ley”, recoge Ical.

En cuanto al discurso del rey Felipe VI sobre Gaza en la ONU y las declaraciones de Ayuso al cuestionar la condena del monarca sobre la “masacre” israelí en Gaza, el portavoz de la Junta aseguró que “apoyan y comparten” las palabras de Su Majestad. Además, se mostró esperanzado, en que sirvan para parar la “masacre” y lograr un mundo de convivencia y de paz. “Hay camino para ello y todo lo que podamos contribuir cada uno de nosotros en esa dirección sería positivo.