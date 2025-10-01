Martínez ya es el candidato del PSOE a la Junta: Sánchez le encumbrará en León

Publicado por Diario de Castilla y León | El Mundo

Soria Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez, fue proclamado candidato socialista a la Presidencia de la Junta por la Comisión de Ética y Garantías del partido, tras alcanzar los 936 avales válidos del censo de electores, formado por 9.359 militantes. A mayores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le encumbrará en unas jornadas del partido el 25 y 26 de octubre en León.

Asimismo, el secretario autonómico Organización del PSOE, Daniel de la Rosa, y el presidente de la Comisión de Ética, Francisco Izquierdo, comparecieron para informar sobre la conclusión del proceso de primarias que termina con la designación de Carlos Martínez como candidato a la Junta, que además encabezará la candidatura por Soria.

En ese sentido, De la Rosa precisó que la candidatura de Carlos Martínez alcanzó el número de avales máximos permitido en las bases de las primarias -el mínimo es el 6%-, si bien aportó una media del 27% de avales del censo autonómico, con porcentajes superiores al 23% provincial en todas las provincias, informa Ical.

De esta forma, el PSOE concurrirá con un candidato nuevo a la próxima cita con las urnas, pues el anterior líder, el burgalés Luis Tudanca, fue quien encabezó el proyecto socialista en 2015, 2019 y 2022 con un balance de una derrota, una victoria y un empate técnico. Ahora, llega el turno de Carlos Martínez que se hizo con la Secretaría General del partido en enero, si bien no tomó el control de la federación hasta el XV Congreso Autonómico, celebrado el 22 y 23 de febrero en Palencia.

Igualmente, el sectario de Organización del PSCyL aseguró que van a afrontar “con las máximas garantías” las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León, que como “muy tarde” tendrán lugar el 15 de marzo. De hecho, señaló que van a “salir a por todas” y a “plantar batalla” porque están convencidos de que “pueden ganar” en las urnas al Partido Popular, aunque la fecha final dependa de la decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

También, De la Rosa apuntó que el Partido Popular tiene “temor” e “inquietud” por la celebración en solitario de las elecciones autonómicas de Castilla y León. A su juicio, los ‘populares’ con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza hacen gestiones para que coincidan con Andalucía, si bien señaló que Juan Manuel Moreno Bonilla tendrá sus “propias claves”.

Finalmente, el secretario autonómico de Organización explicó que no quieren afrontarlas sin otra comunidad o las generales, ya que en su opinión quieren “evitar que se se hable de Castilla y León” y de que el foco nacional se ponga sobre la gestión de la Junta.

Pedro Sánchez en león

El PSOE celebrará unas jornadas de trabajo, de ámbito nacional, el 25 y 26 de octubre en la ciudad de León, que concluirán con un acto público en el que participarán el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Carlos Martínez.

Las ejecutivas autonómica y federal del PSOE están “cerrando” el programa de estas jornadas políticas, según avanzó el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León.

Estas jornadas estaban previstas para el mes de septiembre, como inicio del curso político, pero se aplazaron por la sucesión de incendios forestales que afectaron a Castilla y León el pasado mes de agosto. Ahora, el PSOE las programa para el último fin de semana de octubre, una vez que Carlos Martínez ya es el candidato oficial del partido.

Igualmente, De la Rosa adelantó que el PSCyL va a desarrollar “más que nunca”, “más si cabe”, una campaña de proximidad en el territorio, que reforzará la actuación iniciada en febrero tras el XV Congreso Autonómico que eligió a Carlos Martínez como líder del partido. Con ello, pretenden “intensificar” la “pre precampaña” de las próximas elecciones, tras el “no anuncio” de la fecha por parte del secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez.

De esta forma, los socialistas celebrarán actos abiertos a los vecinos en cada cabecera de comarca de la Comunidad de cada una de las provincias, así como en los barrios más populosos de las ciudades. Comenzarán por el de La Rondilla, de Valladolid, y seguirán por el de Gamonal, en Burgos.

También, se celebrarán más conferencias sectoriales, tras la de gestión forestal del pasado fin de semana en Puente Domingo Flórez (León), por lo que el 23 de octubre tendrá lugar otra sobre industria en Miranda de Ebro (Burgos) y el 15 de noviembre, una más sobre vivienda en Palencia.

Con ello, explicó el secretario autonómico de Organización del PSOE, recaban propuestas que en su mayoría se integrarán -dijo- en el programa electoral del partido. De hecho, adelantó que ya disponen de un “primer borrador” que se debate en el seno de la Comisión Ejecutiva Autonómica y que abrirán “en breve” a la sociedad civil para que también pueda hacer sus aportaciones.