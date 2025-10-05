Carlos Martínez lamenta que la derecha esté en el "retroceso permanente” y “pretenda recortar" los derechos de la mujer

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, lamentó este domingo que la derecha esté “siempre en el retroceso permanente” y “pretende recortar los derechos de la mujer”, como es el caso del aborto, apuntó para advertir del “cierto temor” existente a que el Partido Popular “cada vez se asemeje más a Vox”.

Durante su asistencia al acto de recreación de Antonio Machado como hijo adoptivo de Soria, Martínez criticó que desde las filas ‘populares’ “quieren recortar” las condiciones de igualdad, que es una “pelea” en la que el Partido Socialista “lleva muchos años trabajando para poder alcanzar esas cuotas de igualdad”. Frente a ello, “cualquier excusa es buena” para el Partido Popular y para Vox y dar “pasos atrás” en el reconocimiento de la igualdad de oportunidades de la mujer con respecto al hombre, afirmó.

A ese respecto, el líder de los socialistas en la Comunidad recordó que la Junta y el Partido Popular de Castilla y León fue el primero que “abrió las puertas a la extrema derecha”, que provocó que se “suprimiera” la Consejería de Igualdad. Una situación que hizo a Castilla y León los “pioneros" en hablar de ese impacto postraumático que “sólo genera miedos e incertidumbres a la mujer”, ya que se pone encima de la mesa el ”volver a esas épocas oscuras, en blanco y negro, con la mujer atada en la cocina", trasladó Martínez.

Cargó contra ese lado “más escorado” del PP, por lo que el actual alcalde de Soria demandó un reconocimiento de la situación de igualdad de la mujer y un avance en los derechos de los territorios y de las personas más vulnerables, ya que “gran parte son también ejemplarizadas en la mujer”, apostilló, recoge Ical.