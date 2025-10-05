Soria rinde homenaje a Antonio Machado en el 93 aniversario de su nombramiento como hijo adoptivo de la ciudad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La ciudad de Soria rindió un emotivo homenaje a Antonio Machado con motivo del 93º aniversario de su nombramiento como hijo adoptivo, concedido el 5 de octubre de 1932. El acto tuvo lugar junto a la ermita de San Saturio, tras la tradicional misa del patrón de la ciudad, y contó con la participación del Ateneo de Soria, la lectura del histórico discurso machadiano, las palabras del alcalde, Carlos Martínez, y la actuación de la Banda Municipal de Música, que interpretó una marcha triunfal.

Cientos de sorianos y sorianas se reunieron para recordar al poeta y recrearon la icónica imagen del homenaje de 1932, cuando Machado agradeció el cariño de sus vecinos con unas breves palabras y, días después, publicó un texto lleno de emoción y gratitud.

Uno de los momentos más destacados fue la lectura íntegra del discurso que Machado escribió tras aquel 5 de octubre de 1932. En él, el poeta evocó la esencia espiritual de Soria con palabras que quedaron grabadas en la memoria colectiva: “Con su plena luna moratada sobre la plomiza sierra de Santa Ana, en una tarde de septiembre de 1907 se alza en mi recuerdo la pequeña y alta Soria. Soria pura”.

Machado describió la ciudad como un lugar de pureza y poesía. “Soria, sobre un paisaje mineral, planetario, telúrico… es pura y nada más. Soria es una ciudad para poetas. Aquí comencé a sentir a Castilla, que es lo mismo que sentir a España”. El poeta también expresó su deuda con la ciudad y con el idioma castellano, al que dijo, debe mucho. “Yo os debo mucho. Yo os lo debo todo… Esta lengua tan hermosa, tan universal, castellana, aquí ha brotado el manantial de mis versos”. “Por mucho que valga un hombre, nunca tendrá valor más alto que el valor de ser hombre. Soria es una escuela admirable de humanismo, de democracia y de dignidad”.

En representación del Ateneo de Soria, Juan Antonio Gómez Barrera recordó los hechos históricos que llevaron al nombramiento de Machado. Explicó que, a diferencia de lo sucedido en Sevilla, el poeta sí aceptó la invitación del alcalde soriano Antonio Rollo, en el verano de 1932. La propuesta de nombramiento fue aprobada por aclamación el 16 de julio de ese año.

Barrera señaló que el Ayuntamiento y la Comisión de Festejos quisieron convertir el acto en un homenaje ciudadano, con la colaboración del Ateneo, la Diputación y el propio consistorio, que sufragaron los gastos y colocaron una placa conmemorativa en bronce -destruida durante la guerra- con la inscripción ‘Rincón del poeta Antonio Machado, 1932’.

Asimismo, destacó la emoción con que Soria reconoció a uno de sus grandes referentes. “Este acto recuerda que Soria supo agradecer y premiar a Antonio Machado, que nos dejó la leyenda, la tradición y nos puso en el mapa, no solo de España, sino del mundo.”

Por su parte, el alcalde Carlos Martínez subrayó el vínculo indisoluble entre el poeta y la ciudad, y recuperó algunos pensamientos machadianos para reflexionar sobre la actualidad. “Hoy don Antonio nos recuerda que no hay patria digna si no se defiende la vida, que no hay libertad si no hay paz ni justicia, que no hay democracia si no hay humanidad.” Finalmente, el alcalde reivindicó a Machado como símbolo de humanismo y de defensa de la palabra libre, y concluyó que “volver a Machado es volver a la raíz de lo humano, al valor del trabajo, al deber de la decencia y a la responsabilidad cívica del pensamiento.”