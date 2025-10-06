Mañueco reconoce que Salamanca avanza para consolidarse como polo de innovación biomédica, logístico y de emprendimiento

Foto de Familia de la presentación del libro blanco de Salamanca, con presencia del presidente de la Junta.EUROPA PRESS

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico con el progreso y la competitividad en Salamanca que pasan por "seguir trabajando para ganar en población, y generar empleo, actividad económica y más oportunidades".

"La provincia de Salamanca sigue avanzando para consolidarse como un polo de innovación biomédica, logística y emprendimiento tecnológico, con proyectos que fortalecen la competitividad económica y permiten seguir mejorando los servicios públicos y el desarrollo de la provincia", ha señalado el presidente en la presentación del VI Congreso del Libro Blanco para el Desarrollo de Salamanca, organizado por el periódico La Gaceta.

Mañueco ha destacado, al respecto, que ya están en marcha la totalidad de las actuaciones del primer protocolo para el impulso económico de Salamanca, firmado hace cuatro años, con la mayoría de los proyectos ejecutados al cien por cien.

Además, ha recordado que el pasado año se suscribió un segundo protocolo, con una dotación de 75 millones, para ampliar y reforzar el impulso a este Plan.

Así, el presidente de la Junta ha destacado cómo el proyecto Abioinnova está ejecutado al cien por cien, con varios proyectos empresariales de investigación en marcha.

Este Plan se impulsará a partir de ahora de la mano del IBSAL, SACYL, el Hospital Universitario y el Ayuntamiento de Salamanca, con una Unidad Hospitalaria de Impresión 3D y Realidad Aumentada destinadas a la fabricación de órganos y prótesis personalizadas.

Fernández Mañueco ha señalado al respecto que el objetivo es atraer a empresas especializadas y consolidar a Salamanca como un polo para el desarrollo de alta tecnología basada en ingeniería biomédica.

Plataforma Logística

Por otro lado, Alfonso Fernández Mañueco ha destacado también que ya está ejecutada la primera fase de la Plataforma Logística Intermodal de Salamanca, conocida como Puerto Seco, y que este año estará lista para operar con contenedores.

En este contexto, ha indicado que entre la Junta y el Ayuntamiento de Salamanca se invertirán más de 60 millones en suelo logístico e industrial y que ya se han urbanizado las 13 hectáreas que conforman el sector Peña Alta, con acuerdos con empresas como Tebrio o Campal, recoge Europa Press.

Además, está toda la superficie comprometida y sigue en redacción un Plan Parcial con proyectos de actuación y urbanización de otras 75 hectáreas, cuyas obras comenzarán en 2026 como ha señalado el presidente de la Junta.

Asimismo, Mañueco ha avanzado que el Gobierno autonómico licitará este mes la urbanización para la ampliación del polígono 'Las Viñas' de Ciudad Rodrigo, en el que ya se ha licitado el suministro energético renovable.

Respecto a otros proyectos comprometidos por la Junta para Salamanca, Mañueco ha señalado que las obras del edificio de Consultas Externas del hospital de la capital avanzan a buen ritmo, mientras se dota de tecnología de última generación al Hospital de Salamanca. Ya están en marcha las terapias CAR-T, con las que se han realizado 16 trasplantes de pulmón desde marzo y se han realizado ocho trasplantes renales robóticos desde abril de 2024.

Por otro lado, el presidente de la Junta ha destacado la inversión en regadíos, depuración y abastecimiento de aguas, rehabilitación y construcción de vivienda, y con medidas de apoyo directo a las familias, como la gratuidad del autobús interurbano y metropolitano para empadronados.