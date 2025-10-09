Castilla y León avanza hacia los presupuestos con el techo de gasto más alto de la historia

Publicado por Ricardo García Creado: Actualizado:

Apurando los plazos pero todavía cumpliendo con el calendario, la Junta de Castilla y León aprobó este jueves en la reunión del Consejo de Gobierno el límite de gasto no financiero como paso previo a la presentación el martes de la próxima semana del proyecto de presupuestos autonómicos para 2026. Un techo que, una vez más, vuelve a marcar un récord como el más alto de la historia de la Comunidad con 14.183 millones de euros, un 5,14% más que el anterior, aprobado en las Cortes este mismo año.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, fue el encargado de presentar esta cifra que, según apuntó, se ha calculado sobre la previsión de un escenario macroeconómico para 2026 con un crecimiento del PIB del 2,2%, un déficit del -0,1%, una deuda por debajo del 18,5% del PIB, una previsión de tasa de paro del 8% y un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 1,8%.

Se trata de unas previsiones macroeconómicas avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que además sostiene que Castilla y León cumple satisfactoriamente con los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros de la UE. Asimismo, se han actualizado los datos de crecimiento del PIB para 2025 que alcanzaría el 2,8% frente a la estimación inicial del 2%.

El techo de gasto aprobado resulta de la suma de los ingresos no financieros que prevé obtener la Comunidad en 2026, que se sitúan en 14.122,12 millones de euros más los recursos asociados al déficit, fijado para las Comunidades Autónomas en el -0,1% del Producto Interior Bruto (PIB) regional y que equivale a 82,89 millones de euros. A la cantidad resultante hay que restarle 21,73 millones de euros como consecuencia de los ajustes de la Contabilidad Nacional.

La cifra del déficit del -0,1% del PIB regional se toma como referencia sobre la base de la comunicada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado en julio de 2024, dado que esta cifra no se ha modificado desde entonces por parte del Gobierno y no se ha celebrado aún CPFF al efecto. Así el déficit de referencia para el techo de gasto se sitúa en el -0,1% y la deuda se sitúa por debajo del 18,5% del PIB.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avala las previsiones macroeconómicas para 2026 presentadas por la Comunidad que estiman un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) regional del 2,2%, una tasa de paro del 8% y un aumento del empleo equivalente a tiempo completo del 1,8%. Asimismo, la AIReF también destaca que Castilla y León cumple satisfactoriamente con los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros de la UE.

En este sentido, conviene destacar que el incremento del límite de gasto no financiero de Castilla y León sobre el del año anterior es inferior al aumento de las entregas a cuenta del Estado a las comunidades anunciado por el Gobierno. Una cuestión que, según explicó Fernández Carriedo, se debe a que la Comunidad recibirá menos importe de fondos europeos dado que esta convocatoria está llegando a su fin, si bien destacó el elevado nivel de ejecución de las cantidades recibidas hasta la fecha.

Según el portavoz de la Junta, este techo de gasto lo presentan "con el plazo suficiente para que Cortes lo puedan aprobar en este ejercicio". Asimismo, preguntado acerca de si confían en recabar apoyos suficientes en el Parlamento para sacarlo adelante, Carriedo afirmó que la primera tarea para contar con el respaldo mayoritario de la Cámara es "presentar un buen techo de gasto y un buen presupuesto. Vamos a intentar persuadir a los grupos para que sumen sus votos a este proyecto", avanzó.

En este punto, además, el consejero recordó que "si se unen como está siendo habitual, todos los grupos tienen mayoría suficiente para plantear alternativas". "Les llamo a la responsabilidad, al esfuerzo conjunto y a intentar el diálogo. Por nosotros no va a quedar", invitó al resto de formaciones políticas con representación parlamentaria.

Ese mismo respaldo y "consenso" que la Junta busca para el techo de gasto lo persigue para lo verdaderamente importante, los presupuestos, que como confirmó Carriedo se presentarán el próximo martes. El proyecto de las cuentas se aprobará en un Consejo de Gobierno extraordinario para posteriormente registrarlo en las Cortes con el fin de que inicie su tramitación y pueda ser aprobado antes de final de año, informa Ical.