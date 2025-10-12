Fallece un ciclista de mountain bike que participaba en una prueba en Salas de los Infantes

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

El ciclismo vuelve a teñir de luto la comarca de Pinares Burgos -Soria. Un ciclista de unos 60 años ha fallecido este domingo mientras disputaba una prueba de mountain bike (MTB) en Salas de los Infantes (Burgos), según informó el 112 de Castilla y León. Inicialmente se sintió indispuesto, pero a pesar de recibir atención sanitaria acabó falleciendo.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 12.00 horas, cuando el 112 ha recibido un aviso de que el participante estaba indispuesto y necesitaba asistencia sanitaria urgente, informa Europa Press.

El 112 trasladó los hechos a la Guardia Civil de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde donde se movilizó un helicóptero medicalizado. El dispositivo preventivo de la prueba y el personal del helicóptero sanitario intentaron reanimar al varón, quien finalmente falleció.