Fallece un ciclista de 17 años en Soria en la Vuelta Junior a la Ribera del Duero

Un joven ciclista de 17 años que disputaba la Vuelta Junior a la Ribera del Duero ha fallecido en un accidente. Se trata de I.M., quien competía en las filas del Tenerife Cabberty. Según trasladaron diversas fuentes, el trágico suceso ocurrió en la disputa de la etapa entre Langa de Duero y la Laguna Negra, cuando el pelotón dejaba la N-234 para enfilar el desvío hacia El Amogable.

En ese momento se produjo una caída múltiple en la que el joven corredor, cuyos datos de filiación aún se desconocen, perdió la vida. La carrera se neutralizó ante la falta de ambulancias para atender a los ciclistas y los participantes se trasladaron a Vinuesa.

Desde la propia organización se notificó que "la novena edición de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero se ha teñido de luto tras el fallecimiento de uno de los corredores que la disputaban tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa. La organización de la prueba transmite sus más sinceras condolencias a familiares y allegados".

La prueba, que disputaba la segunda de las tres etapas previstas, ha quedado definitivamente suspendida. Tras el parón inicial ante la falta de medios sanitarios suficientes y la comprobación de la gravedad del accidente se decidió no continuar con esta novena edición.