Las cooperativas pondrán en marcha un nuevo sello que identificará sus productos alimentarios en la distribución

La Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León (Urcacyl) pondrá en marcha “en breve” un nuevo sello que identificará los productos cooperativos en los lineales de la distribución, una especie de marca con la que se distinguirán del resto de alimentos. “Le estamos diciendo al consumidor que ese producto goza de las bonanzas que conlleva un producto cooperativo. Cuando vaya al lineal sabrá que este producto es de una cooperativa, es de proximidad, fresco, saludable, seguro y de marcada trazabilidad”, subrayó el presidente de Urcaycl, Fernando Antúnez, quien este viernes presentó la XII edición del Catálogo de Productos Agroalimentarios de las Cooperativas de Castilla y León, un documento que abarca decenas de productos de 57 cooperativas.

Con este acto, al que acudió finalmente la directora general de Industria y Cadena Alimentaria, Cristina Frías, celebrado en la Escuela de Profesionales Alcazarén, en el barrio vallisoletano de La Victoria, Urcacyl “hace visible el esfuerzo, el trabajo, la calidad, la seguridad alimentaria y la cercanía de los productos cooperativos, algo tan demandado en estos momentos”, expuso Antúnez.

Incidió en que cuando un consumidor compra un producto cooperativo “está contribuyendo a la sostenibilidad”. En primer lugar, se refirió a la sostenibilidad económica, porque “hace partícipe al agricultor y al ganadero del valor que conlleva ese producto cooperativo”. En segundo, mencionó la social, porque las cooperativas son “auténticos motores socioeconómicos del medio rural y fijan población y crean empleo”; y en tercer lugar, una sostenibilidad medioambiental: “Nadie mejor que nosotros para defender el campo del cual vivimos”, recoge Ical.

En este sentido, con la presentación del catálogo se pone en valor los productos cooperativos, “se hacen visibles a la sociedad a través de la hostelería, la restauración y la distribución”.

La gama de los productos del catálogo es muy amplia. Así, se contabilizan 24 sociedades cooperativas vinculadas al vino, que son las mayoritarias. Les siguen las de frutas, hortalizas y frutos secos, con otras diez, las de leche envasada, quesos y postres lácteos, con nueve; y las de carne de vacuno, ovino, porcino y conejo, otras ocho. A ellas se suman tres cooperativas que producen legumbres y cereales, dos de miel y aceite y una de azúcar, concretamente Acor.

“Tenemos un gran abanico de productos que se producen en nuestra tierra”, defendió Antúnez. Junto a ellos, el documento, del que se ha impreso 1.500 ejemplares que llegarán a la distribución, la hostelería, la restauración y los consumidores, muestra 13 tiendas ubicadas en estas mismas cooperativas y ocho vinotecas.

El catálogo, que también se podrá consultar en su versión digital en la web de Urcacyl, expone también las ventajas del consumo de estos productos. Para su elaboración, la asociación ha contado con la colaboración de Caja Rural de Zamora, Caja Rural de Soria, Caja Rural de Salamanca y CajaViva Caja Rural, además de la propia Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Actualmente, las cooperativas de Castilla y León dan empleo directo a 4.300 trabajadores, pero de forma indirectamente son miles de personas más, principalmente de mantenimiento, servicios y transportes. La facturación está cercana a los 4.000 millones de euros, casi un 30 por ciento de lo que genera todo el sector agroalimentario de la Comunidad, 14.000 millones.