Propietarios de viviendas turísticas rechazan la nueva regulación de la Junta y alertan del "perjuicio" para los pueblos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación de viviendas y apartamentos turísticos de Castilla y León (Avatcyl) ha rechazado la nueva regulación turística de la Junta y ha alertado del "perjuicio" para los pueblos de la Comunidad.

"No podemos aceptar que se prohíba en cinco años la instalación de apartamentos turísticos y viviendas de usos turístico en municipios de menos de 3.000 habitantes, ni que se elimine la opción de alojamiento por habitaciones reconocida y consolidada por sentencia judicial", ha expresado la asociación.

Para Avatcyl, debiera facilitarse al máximo e incentivarse su instalación, razón por la que ve "inaceptable" el texto propuesto por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en esta materia.

A este respecto, la asociación ha defendido que Castilla y León es mucho más que sus ciudades, especialmente los municipios de menos de 3.000 habitantes que son más 90% de la Comunidad, al considerar que la propiedad privada puede ser un activo para generar tejido económico a través del turismo, informa Europa Press.