La vivienda turística en Herradores y su área representa un 3% del parque de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Aunque sin constituir un problema de la magnitud de otras ciudades, Soria no es ajena al fenómeno de la proliferación de viviendas turísticas. Una modalidad de ocupación que merma los usos para otros residentes y cuyos efectos se notan especialmente en los centros de las localidades. También el de Soria muestra una abundancia de estos inmuebles, que en el caso del mismo corazón de la ciudad presenta un porcentaje notable. Lo pone de manifiesto el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el seguimiento que hace de la materia, cuyos últimos datos se corresponden con la primavera de este año. El INE realiza un desglose muy detallado de la ubicación de tales viviendas, por secciones censales. Y hay una en Soria señalada en rojo, color reservado para las mayores densidades. Se trata del área de Herradores y su zona de influencia, con Puertas de Pro y Aduana Vieja. Resulta que prácticamente el 3% (en concreto, el 2,83%) del parque de viviendas está dedicado a la modalidad turística.

Son 25 las unidades destinadas a este fin, según una estadística experimental del INE. Estas 25 viviendas ponen en el mercado 141 de las 839 plazas con que cuenta la capital, según el último registro. Del examen de las diferentes secciones censales se desprende que Soria dispone de un total de 161 viviendas turísticas.

Estas tienen su hábitat más claro en el centro de la ciudad. Así, la sección de la plaza Mayor, ofrece 18 y 71 plazas, por 12 y 57, respectivamente de la zona de la Diputación. Constan 16 en el entorno de Bernardo Robles (86 plazas) y 9 en Nicolás Rabal-Avenida de Navarra (50 plazas).

«Muchas ciudades y barrios están cambiando su idiosincrasia debido al aumento de viviendas de este tipo. Es por esto que el análisis y estimación del número de este tipo de viviendas turísticas era fundamental y son muchos los usuarios que demandaban esta información desde hace tiempo», señala el INE acerca de su indagación. Un estudio en el que se han tenido en cuenta no sólo los registros de las Comunidades Autónomas, sino también las plataformas donde se publicitan estas viviendas. El INE ha desarrollado al respecto unas técnicas de «’web scraping’ que extraían la información de alojamientos turísticos de las principales plataformas de alojamiento turístico. El buen resultado de este ejercicio conllevó el desarrollo de una estadística experimental basada en esta técnica». Una estadística que llega el detalle de las secciones censales y que en Soria muestra su proliferación sobre todo en el centro. También en las laderas del Castillo, donde hay 10 unidades que congregan 49 plazas.

Están presentes igualmente con fuerza en la zona de La Florida-Carretera de Logroño (nueve casas con 37 plazas) y el entorno del hospital y la antigua cárcel (siete y 51, respectivamente).

Prácticamente todas las secciones cuentan con al menos un alojamiento, con la excepción de la zona de Duque de Ahumada, donde el INE no los detecta.

En cuanto a los porcentajes sobre el parque de viviendas sólo Herradores y su área de influencia aparecen en rojo. El siguiente color indicador es el naranja, tonalidad en que figuran el entorno de Bernardo Robles (1,62%), la Diputación (1,4%), la plaza Mayor ( 1,51%), las laderas del Castillo (1,14%) y Nicolás-Rabal-Avenida de Navarra (1.03%).

La media de la provincia se coloca, según el INE en el 0,65%, con una leve alza sobre 2024 (0,63%).