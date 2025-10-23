Castilla y León remitirá al Ministerio los datos del cribado de cáncer de mama acordados en la ponencia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León facilitará al Ministerio de Sanidad los datos requeridos sobre el cribado de cáncer de mama. La Comunidad apuesta así por la transparencia tras una semana en la que la polémica entre el Gobierno, que solicitaba los documentos, y varias Autonomías gobernadas por el PP que mostraron su negativa. Desde el Ejecutivo autonómico se aseguró que se cumplirá en tiempo y forma.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que la Comunidad enviará al Ministerio de Sanidad los datos solicitados sobre el programa de cribado de cáncer de mama "en los términos que ha acordado la ponencia de cribados", un órgano de ámbito nacional en el que participan el Ministerio y todas las comunidades autónomas.

"Es una ponencia que depende de la Comisión de Salud Pública, integrada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que establece la documentación y los plazos de remisión, y la Junta los cumplirá conforme a lo que dispone ese órgano", ha precisado, informa Europa Press.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha reiterado que "Castilla y León remitirá la documentación acordada con el Ministerio" y que no existe "ningún inconveniente" para facilitar esa información "en los términos en que se determine desde la ponencia de cribados".

El portavoz ha indicado además que la Junta "se ajusta al marco de cooperación técnica y científica que marcan los órganos multilaterales del sistema nacional de salud", y ha insistido en que "la remisión de información se realizará conforme a los criterios compartidos por todas las comunidades y el Ministerio".

"Enviaremos la documentación en los términos acordados", ha zanjado.