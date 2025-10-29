Educación publicará esta semana la orden de subida salarial a los docentes sin carrera profesional horizontal

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha avanzado que esta semana se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la orden por la que se materializa el aumento del componente de formación permanente -los denominados sexenios-, a los docentes de mayor antigüedad que no han podido acceder a la carrera horizontal y que se reflejará en "la nómina de noviembre".

"Cumplimos lo firmado, cumplimos los compromisos y seguimos apostando por la educación en Castilla y León", ha señalado la titular del departamento durante su visita a las obras el IES Zorrilla de Valladolid, informa Europa Press.

La medida forma parte del acuerdo alcanzado en julio con los representantes de la Mesa Sectorial y se llevará a cabo en dos años y afectará a los profesionales del 4° sexenio (con un aumento de 1.050 euros anuales) y a los del 5° sexenio, que verían incrementadas sus retribuciones en 2.100 euros anuales. Así, se homologan las retribuciones de este colectivo con el resto de los docentes que ya las vieron incrementadas con la carrera profesional horizontal.

Lucas ha incidido en la apuesta de la Junta por la Educación cristalizada en este tipo de medidas y en las inversiones para mejorar los centros, como el que ha visitado este miércoles que forma parte de una de las 300 realizadas este año con una inversión de casi 19 millones, cifra muy "por encima" de la media del periodo 2015-2020, con 9,9 millones.

Concretamente, a la provincia de Valladolid se han destinado 3,6 millones para acometer 57 actuaciones. A ellas, hay que añadir los 1,6 millones de los convenios suscritos con las diputaciones provinciales con este mismo fin, ofreciendo una inversión total cercana a los 20,6 millones en la Comunidad.

"Inversiones que van a continuar y a crecer en un futuro próximo. El proyecto de presupuestos para 2026 viene con importantes inversiones en el ámbito educativo para Valladolid y su provincia. Solo en el capítulo de inversiones reales hay cerca de 14 millones y que es de 70 para toda la Comunidad", ha destacado Rocío Lucas.