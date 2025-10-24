El Burgo inaugura el II Congreso de Educación Rural con un alegato en favor de la escuela como motor de transformación

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El Centro Cultural San Agustín de El Burgo de Osma acogió este viernes la inauguración del II Congreso de Educación Rural, una cita que convierte a la localidad soriana en epicentro del debate educativo sobre el medio rural. Bajo el lema 'La escuela rural como instrumento contra la despoblación y para la protección de los espacios naturales y la salud mental', el encuentro reunió a docentes, expertos y representantes institucionales de Castilla y León.

La apertura oficial tuvo lugar a las 13.30 horas y estuvo presidida por Luis-Domingo González, director general de Innovación y Formación del Profesorado, quien destacó “la importancia de la escuela en la sociedad y la oportunidad que supone para los niños del mundo rural poder estar en permanente contacto con la naturaleza para así experimentar de primera mano”. Acompañado por Pilar Gredilla Fontaneda, presidenta de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza en Castilla y León, González lamentó que “en Castilla y León nos queramos poco pese a la gran calidad de la enseñanza que aquí se imparte”, y puso en valor la labor de los docentes de la comunidad.

También estuvieron presentes en el acto Daniel García, diputado provincial, y Antonio Pardo, alcalde de El Burgo de Osma, que respaldaron con su presencia el compromiso institucional con la educación rural.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la inauguración de la exposición Cuando la Tierra habla, de la ilustradora Violeta Monreal, instalada en el propio Centro Cultural San Agustín. La muestra, inspirada en los paisajes y leyendas de Castilla y León, se acompaña de un libro homónimo del que se han editado 10.000 ejemplares con portadas personalizadas por provincia. Durante el acto, se entregaron ejemplares, y se anunció que los volúmenes serán distribuidos gratuitamente entre todos los centros y docentes de la comunidad.

Por la tarde, el Congreso tenía previsto dedicar una sesión a la formación del profesorado, con la participación de 200 docentes, tanto de forma presencial como online. Las ponencias abordaron temas como el arte como herramienta educativa, la salud mental en el entorno rural, la inteligencia artificial aplicada a la educación y la protección del medio natural.

El Congreso continuará mañana sábado con nuevas sesiones formativas, presentaciones de experiencias didácticas y espacios de reflexión sobre el futuro de la escuela rural. El formato híbrido -presencial y online- permite la participación de profesionales de toda Castilla y León, consolidando El Burgo de Osma como referente en el impulso de la educación rural.