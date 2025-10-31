Mañueco desoye la exclusividad que pedía Martínez para negociar los presupuestos de Castilla y León

Publicado por Ricardo García Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviado una carta este viernes al secretario general del PSOE en la Comunidad, Carlos Martínez, en la que le traslada su voluntad y la del Ejecutivo autonómico de alcanzar un gran acuerdo de Comunidad para la aprobación del Proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2026. De esta forma, rechaza la propuesta del dirigente socialista de abordar las cuentas de manera bilateral y excluyendo al resto de formaciones que le trasladó también a través de una misiva.

Para ello, Fernández Mañueco indica que, siguiendo el procedimiento solicitado por los grupos el pasado año, en los próximos días los consejeros comparecerán en las Cortes de Castilla y León con el objeto de explicar con detalle el contenido del Proyecto de Presupuestos. Una buena ocasión, como asegura el presidente de la Junta, para aclarar las dudas que los distintos grupos parlamentarios puedan plantear e intentar acercar posiciones.

De hecho, tras conocerse la propuesta de Carlos Martínez a Mañueco, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios mostraron sus críticas al entender que el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta pretendía dejarles fuera de la negociación.

A partir de ese momento, el Gobierno de Castilla y León, a través del consejero de Economía y Hacienda, convocará a los partidos políticos con representación parlamentaria para intentar alcanzar un gran acuerdo de Comunidad en torno al Proyecto de Presupuestos, según informa la Junta a través de un comunicado.

El Ejecutivo autonómico ha presentado a las Cortes el Proyecto de Presupuestos más alto de la historia de Castilla y León, con medidas centradas en el interés general de las personas de la Comunidad. Entre otros ejemplos, Fernández Mañueco destaca el incremento en las partidas destinadas a los grandes servicios públicos, como Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Vivienda y Transporte, así como en las dirigidas a la generación de actividad económica y la creación de empleo.

Las cuentas para 2026 incluyen también partidas para otras muchas novedades, como el bono para autónomos con el objetivo de paliar las subidas en su cuota, la duplicación de las ayudas a las familias por hijo nacido, el apoyo a las personas mayores para hacer sus hogares más accesibles, planes específicos para la ganadería extensiva y el ovino, o la bonificación de los peajes en las autopistas de la Comunidad, entre otras. En definitiva, son unos presupuestos que pretenden seguir consolidando a Castilla y León como una de las mejores comunidades para vivir de España.

Por todo ello, el presidente de la Junta indica en la carta que coincide con el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León en la oportunidad de intentar un gran acuerdo parlamentario para sacar adelante el Proyecto de Presupuestos para 2026.

Finalmente, Fernández Mañueco apela a la voluntad y la buena disposición de los grupos parlamentarios para lograr este objetivo, pensando siempre en el interés de las personas de Castilla y León.