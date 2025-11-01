La Junta renueva la programación cultural de noviembre con 706 actividades, exposiciones de impacto y encuentros

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta renueva la programación cultural para el mes de noviembre con 706 actividades, exposiciones de impacto y encuentros en torno al patrimonio y el turismo en la red de centros de la Comunidad, repartida por las nueve provincias, entre los museos autonómicos y provinciales, bibliotecas y archivos de Castilla y León, Palacio Quintanar, Filmoteca y otros centros de referencia, así como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

La programación incluye 59 exposiciones temporales; 39 visitas guiadas; 82 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 59 actividades musicales y conciertos; 161 espectáculos de teatro y artes escénicas; 36 ciclos de cine; 40 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias y 205 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares. Además, se suman 25 actividades que se podrán disfrutar de forma 'online'.

En noviembre, la agenda cultural en Castilla y León ofrece la posibilidad de disfrutar de exposiciones de impacto que combinan tradición y vanguardia, según ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Desde el pasado 16 de octubre, la exposición 'EsperanZa', de Las Edades del Hombre, que acogen la iglesia de San Cipriano y la Catedral de Zamora, reúne 85 obras destacadas procedentes de distintos puntos de la Comunidad y de otros de España y Portugal.

La muestra incluye obras de los mejores artistas de la historia del arte como El Greco, Francisco de Goya, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Zurbarán, Berruguete o Salzillo, y se podrá visitar hasta el 5 de abril de 2026.

A partir del 8 de noviembre, el MUSAC presentará la exposición 'Yoko Ono. Insound and Instructure', que muestra la relevancia y trascendencia de la obra de esta artista pionera del arte conceptual y participativo, el cine experimental y la performance, música y activista por la paz mundial.

La agenda incluye otras novedades como la exposición 'Real Fábrica de Tapices. Obra moderna y contemporánea', que presenta el Museo de la Evolución Humana a partir del 10 de noviembre, dentro de la conmemoración de los trescientos años de actividad ininterrumpida de esta institución.

Palacio Quintanar, en Segovia, presenta tres nuevos proyectos expositivos relacionados con la fotografía, el collage y la actividad didáctica del centro, y a partir del 17 de noviembre se podrá visitar el proyecto sobre arquitectura 'Rumanía. Manifiesto de las formas. Fragmentos de futuro.

En noviembre continúan las exposiciones 'Lo sagrado en lo cotidiano' y 'Poesía a pie de calle' en el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora; la muestra 'Bellamente aterrados. Un siglo de Luis Sáez 1925-2025', que se puede visitar en el Museo de Burgos; 'Sendas y Veredas. Proyectos Fotográficos', de José María Álvarez, en el Museo de León; y los proyectos fotográficos 'Veta', de Óscar Navarro, en el Museo de Palencia, y 'Campos de Castilla y otros universos sorianos', de César Sanz, en la Biblioteca Pública de Soria, entre otros.

El Archivo Histórico Provincial de Valladolid acoge hasta el 30 de diciembre la exposición 'Una memoria industrial: 75 años de Nitratos de Castilla' y en el Archivo Histórico Provincial de Ávila se podrá visitar desde el 14 de noviembre el proyecto expositivo 'Habitar los afectos'.

En el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero, todavía se pueden visitar las exposiciones 'MinerIA' y 'Fósiles de Castilla y León. Colección Juan Antonio Álvarez', informa Europa Press.

Ciclos de conferencias

El Museo de la Evolución Humana acogerá la celebración del 'XXV Encuentro de Geología 2025' los días 7 y 8 de noviembre, y ha programado varias conferencias dentro del Ciclo 'Evolucionar contra el cáncer' con la participación de destacados ponentes en la investigación de esta enfermedad.

Con ocasión de la celebración de la Semana de la Ciencia del 11 al 14 de noviembre, el Museo de la Evolución Humana ha programado diferentes actividades en colaboración con la Fundación Pfizer dentro del ciclo 'Ciencia para vivirla', orientadas a conectar con los jóvenes y poner en valor el papel transformador de la investigación en la sociedad.

La cita con el documental estará en la octava edición del 'Festival Internacional Etnovideográfica 2025', que organiza el Museo Etnográfico de Castilla y León, del 11 al 16 de noviembre, con el objetivo de reflejar la pluralidad humana, cultural y social del planeta.

El cine será protagonista en el 'XXVII Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria', que se celebrará del 2 al 16 de noviembre, y en el '37 Aguilar Film Festival', del 28 de noviembre al 7 de diciembre.

La agenda ofrece variedad de propuestas y géneros musicales. Los aficionados al jazz se darán cita en el XII Jazz Palencia Festival 2025, con actividades y conciertos hasta el 22 de noviembre, y la música clásica será protagonista en la 34 Semana Internacional de la Música de Medina del Campo, del 3 al 9 de noviembre, que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la dirección de Leonard Wacker y acompañado del solista de violín Luis M. Suárez.

Otras citas señaladas en el calendario serán los dos conciertos de la Temporada 2025 - 2026 de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. El primer concierto se celebrará los días 13 y 14 de noviembre, con Thierry Fischer en el podio y el segundo programa, los días 20 y 21 de noviembre, bajo la batuta de Katharina Wincor y el pianista Alexander Gavrylyuk.

Asimismo, destaca el concierto previsto dentro del 'Ciclo Recitales y Música de Cámara', con la participación de la pianista Zee Zee y el ensemble de cuerdas de la OSCyL, y la celebración del Concurso Internacional de Piano Frechilla - Zuloaga, que acogerá el Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid.

En noviembre, Castilla y León ofrece diferentes eventos y jornadas en torno a la cultura, el patrimonio y el turismo.

El encuentro 'AR-PA Turismo Cultural 2025' y la 'Feria Internacional de Turismo de Interior, INTUR 2025', se celebrarán de forma simultánea, del 13 al 16 de noviembre, en Valladolid, con propuestas y actividades de interés para todos los amantes de la cultura, el patrimonio y el turismo.

Las II Jornadas 'Cruzando La Raya. Sabores de la Frontera', un evento gastronómico y turístico organizado entre Castilla y León y las regiones Norte y Centro de Portugal, tendrá lugar durante todo el mes y hasta el 8 de diciembr, en diferentes municipios a ambos lados de La Raya.

Además de las jornadas gastronómicas, este encuentro ofrece un amplio programa de actividades que incluyen una exposición etnográfica en Aldeadávila de la Ribera; una mesa redonda sobre las relaciones históricas entre España y Portugal, y un concierto del quinteto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en la Catedral de Miranda do Douro.