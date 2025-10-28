El "show va a empezar" en el Certamen de Cortos Ciudad de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

"El show va a empezar". Así arrancó los motores del XXVII Festival Internacional de Cortos de Soria la coordinadora esta nueva cita del cine en la capital soriana, Yolanda de Benito, que en esta ocasión está dedicado a la India como país invitado.

Un nuevo encuentro con el cine que propicia el Ayuntamiento de Soria, con el respaldo de la Junta y del Gobierno central, y que en esta ocasión cuenta con 61 cortometrajes de 13 países diferentes, que se proyectarán en sesión oficial desde el sábado 8 de noviembre y hasta el jueves 13, en el Palacio de la Audiencia.

Como reflejo de la sociedad actual, señaló el concejal de Juventud, Eder García, en esta ocasión, los cortos seleccionados para el certamen abordan una temática recurrente, la soledad, las personas mayores, la salud mental, el suicidio, la diversidad, la identidad de género o la influencia de las redes sociales. "Es lo que les preocupa a los jóvenes, porque estamos en un festival de jóvenes", añadió Benito. "Este año hay drama, pero con esperanza, y nos vamos a reír, porque está todo hecho con mucha sensibilidad", matizó.

El Festival fue presentado en los Cines Mercado de la capital también por la delegada de la Junta, Yolanda De Gregorio y el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, que manifestaron ambos su compromiso de respaldo futuro a esta cita. Además del apoyo económico, se facilita la involucración de los escolares con el festival y también la de los internos de la prisión de Soria, con la sección del Jurado en la sombra.

La inauguración está prevista para el viernes 7 de noviembre en el Palacio de la Audiencia, lugar que acogerá, por la mañana, la apertura de la exposición Carteles de Cine Indio y a partir de las 20.00 horas la gala inaugural, conducida por la actriz y cantante Christina Rapado, y en la que la música y el cine indio serán los protagonistas.

“Tenemos preparada una gala elegante, con el cine en corto como estrella principal y acompañada de actuaciones de música india y danzas orientales para animar al público a participar en las actividades enmarcadas dentro del Festival”, destacó la coordinadora del evento, quien aseguró que “no faltarán ganas y mucha ilusión por ofrecer actividades de calidad que hagan disfrutar al público”.

Pero al margen de las sesiones oficiales, con cortos que pueden ser merecedores de una treintena de premios, lo que hace de este festival, "reconocido y apreciado", uno de los de mayor número de galardones, también contará con un programa cargado de proyecciones, talleres y eventos para tratar de dar a conocer la cultura india a través del cine en corto, la música, el baile y otras tradiciones del país.

Las actividades arrancan el domingo día 2 de noviembre en Cines Mercado con la proyección de la película ‘Votamos’ del director Santiago Requejo quien finalmente no puede asistir al estreno de esta película en Soria pero sí lo hará la actriz Charo Reina.

El lunes 3 de noviembre se iniciará el Ciclo de Cine Indio, en colaboración con la Casa India, que se prolongará hasta el 6 de noviembre, y en el que, durante toda la semana, los asistentes podrán disfrutar de un cortometraje diario en homenaje al cine indio.

Dentro de la semana previa se realizarán también diferentes cursos y talleres formativos para grandes y pequeños como el curso de interpretación con el director Mikel Bustamante, el curso Stop Motion con Giovanni Marceli y Carlota Coronado de Zampano Producciones, una cata de té en el Casino y un curso de cocina india (salada y dulce) en el Centro Cívico Bécquer.

El sábado 8 de noviembre el Festival de Cortos inaugura la jornada networking como un espacio no sólo de exhibición sino también de desarrollo y proyección profesional para favorecer los vínculos entre creadores y productoras. Acudirán tres productoras por lo que "si alguien tiene un proyecto de cine puede presentarlo", animó Benito.

La jornada del sábado se cerrará con las tradicionales secciones infantiles en Cines Mercado, el concurso de videoclips, la proyección del documental ‘Raquel Meller: Insumisa y divina’ de la directora Vicky Calavia y, seguidamente, la primera sección oficial a concurso.

El domingo 9 se inaugurará la nueva Cafetería Rex con la presentación del libro ‘En torno a París. Texas de Wim Wenders’ coordinado por los cineastas Vicky Calavia y Javier Estrella.

La semana del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria contará con secciones fijas y otras novedosas. Así, el ‘Soria Imagina‘, se traslada al domingo 9 de noviembre, un jornada que también incluirá la Proyección Cortos de 90 segundos en colaboración con el Festival Ponme un Corto de Huerta del Rey.

En cuanto a las secciones paralelas, en los Cines Merado, se celebrará ‘En Precario’, en colaboración con Fundación Jesús Pereda CCOO; ‘Cortos de la Memoria’, en colaboración con Recuerdo y Dignidad; ‘Derechos y Valores Humanos’, de la mano de Malvasía; ‘Cuestión de Sexo’ patrocinado por ‘Metrajeymedio producciones’, ‘Con Perspectiva de Género’ por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Soria y ‘Cazando Gamusinos’, con el apoyo de Monreal.

No faltará el ya tradicional ‘Saliendo de la Pantalla’ a cargo de la compañía La Boheme y el concierto de película en el que la Banda Municipal de Música de Soria estará acompañada de la cantante Ana Isla.

Para clausurar, el sábado 16 está programado el encuentro con la homenajeada que este año será la actriz y presentadora de TV, Belinda Washington, y por la tarde, la entrega de premios y Caballos de Honor en una gala de despedida presentada por el actor Javier Muga.

La coordinadora del Festival, Yolanda Benito, animó a todos los sorianos a participar y disfrutar de dos semanas de cine en corto. “El cine es un instrumento para visibilizar realidades y generar conexión", apuntó la coordinadora, que plasmó el objetivo de "llegar a todos los públicos para que aprendan más sobre el mundo del cine y cómo realizarlo”.