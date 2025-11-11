La Junta prevé expandir las unidades de afrontamiento activo del dolor crónico al medio rural

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el Centro de Salud de El Ejido, en León capital.EUROPA PRESS

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado este martes que la Administración autonómica tiene previsto expandir las unidades de afrontamiento activo del dolor crónico a centros de Atención Primaria del medio rural.

"Se implantarán en todas provincias de Castilla y León y nuestra intención es continuar extendiendo en otros centros de Atención Primaria del medio rural. Queremos llegar al mundo rural, no solo quedarnos en las grandes ciudades", ha recalcado, al tiempo que ha recordado que un 20% de la población padece dolor crónico, un porcentaje "altísimo".

En este contexto, ha declarado que la Administración autonómica "está a su lado" y pretende aliviar "ese sufrimiento" y sus efectos secundarios. "Queremos cambiar la cara de sufrimiento por una cara que genere esperanza; cambiar el dolor por la sonrisa", ha subrayado, informa Europa Press.

Para Mañueco es un "orgullo" ver los resultados de estas unidades que atienden en la Comunidad a 6.000 personas que padecen dolor crónico, una cuestión que a veces parece "intrascendente", pero que impide llevar a cabo acciones cotidianas tan "simples" como subir un bordillo, unas escaleras o la pérdida de memoria que en ocasiones lleva asociada. "Queremos cambiar el dolor por la sonrisa", ha apostillado.

Además, ha expresado su intención de que la Comunidad esté entre las mejores de España "en todos los ámbitos", también en el sanitario y ha recordado que el sistema público de salud de Castilla y León es el segundo mejor valorado en el conjunto del país, con la mejor ratio de médicos y la segunda mejor ratio de enfermeros. "Apostamos por la sanidad publica de calidad", ha apostillado.

Referente nacional e internacional

El presidente de la Junta ha recalcado que Castilla y León es la primera comunidad autónoma en tener unidades de afrontamiento activo del dolor crónico, que ya son "un referente" en los ámbitos nacional e internacional. Se trata de un servicio innovador integral que busca que el paciente sea el centro de la atención y pueda superar el dolor y recuperar la calidad de vida.

Al respecto, ha puntualizado que en estas unidades se actúa sin fármacos y sin los efectos secundarios que estos conllevan mediante la aplicación de la neurociencia avanzada y "los mejores" programas de ejercicio terapéutico.

Están integradas por un equipo multidisciplinar que incluye fisioterapeutas, administrativos, médicos de familia, personal de salud mental, enfermeras, en colaboración con investigadores del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) para estudios de imagen cerebral, inmunológicos y epigenéticos. También trabajan en colaboración con grupos investigadores internacionales, de Brasil o Bélgica, y el Laboratorio de Neuromodulación de Harvard.

En la actualidad hay unidades de afrontamiento activo del dolor crónico en León, El Bierzo, Valladolid, Burgos y Palencia dotadas con más de 40 profesionales. "Queremos llegar a Segovia, a Soria, a Zamora, a Salamanca", ha insistido.

Los principios fundamentales de las unidades de afrontamiento activo para el dolor se basan en que se trata a las personas, no a sus etiquetas diagnósticas, con un enfoque que se centra en el paciente como sujeto activo de su cuidado.

Se abandona de este modo el modelo tradicional paternalista, priorizando el empoderamiento del paciente en la toma de decisiones sobre su tratamiento. Además, se promueve una intervención integral y biopsicosocial, con equipos transdisciplinares de fisioterapeutas, médicos, enfermeras y profesionales de salud mental.

Al mismo tiempo, se realizan tratamientos individuales y grupales que engloban herramientas que son recomendadas por las guías de práctica clínica más actuales en el tratamiento del dolor crónico (educación en neurociencia del dolor, ejercicio terapéutico, psicoterapia, mindfulness o neuromodulación cerebral).

Alfonso Fernández Mañueco se ha pronunciado de este modo en el Centro de Salud de El Ejido, en León capital, donde ha estado acompañado por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez; el coordinador de las unidades de afrontamiento activo del dolor crónico, Federico Montero; la directora médica de la Gerencia Atención Primaria de León, Laura Linares y una de las pacientes de la unidad de El Ejido, María Luisa Fernández.