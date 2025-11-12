La Junta resalta la importancia del sector lácteo como “motor económico y social” para el mundo rural

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León destacó hoy la importancia del sector lácteo como “motor económico y social” para el mundo rural, además de incidir en su “capacidad” para “generar productos de la máxima calidad”.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, visitó hoy la Quesería La Antigua, en Fuentesaúco, una empresa con más de tres décadas de historia que ha evolucionado tecnológicamente para satisfacer las demandas del consumidor.

“El sector cuenta con 757 explotaciones de ganado lechero de ovino, caprino y vacuno, convirtiéndose en la provincia con más ovejas lecheras de Castilla y León y la segunda de España, con más de 260.000 cabezas”, subrayó.

“Garantizar la calidad y seguridad alimentaria es una prioridad para la Junta, que realiza estrictos controles, tanto en las industrias queseras como en las explotaciones ganaderas, incluyendo más de 54.000 ensayos realizados el año pasado por el Laboratorio Provincial de Sanidad Animal”, apuntó.

La Junta ha destinado casi seis millones de euros a ayudas para la producción sostenible de leche en la provincia, beneficiando a más de 600 explotaciones.

Por otra parte, el Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche distribuyó el pasado curso más de 10.000 litros de leche a más de 8.500 alumnos en 69 centros educativos, fomentando hábitos alimenticios saludables desde la infancia.

30 millones de litros

Quesería La Antigua cuenta con una plantilla de 40 trabajadores y procesa cerca de 30 millones de litros de leche al año, de los que la décima parte se destina a fabricar queso, mientras que el resto se comercializa, con un 40% dirigido al mercado nacional y un 60%, a la exportación, informa Ical.

“La quesería también apuesta por el turismo, ofreciendo visitas y catas que permiten conocer en profundidad el proceso de elaboración y la riqueza de la tradición quesera de Zamora”, según apuntaron fuentes de la Delegación Territorial de la Junta.

Quesería La Antigua forma parte de las once industrias zamoranas acogidas a figuras de calidad como la Denominación de Origen Queso Zamorano y la Indicación Geográfica Protegida Queso Castellano, “lo que representa un compromiso con la excelencia”.