La Junta destaca la necesidad de reformar la actual legislación urbanística estatal

La directora General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, ha destacado la necesidad de reformar la actual legislación urbanística estatal y ha recordado que el pasado 31 de enero de 2025 se registró en el Senado un Proyecto de Ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda, donde se aportan soluciones "novedosas que cuentan con el reclamo de jueces y magistrados".

Así lo ha hecho en el marco de su intervención en la clausura de las XV jornadas sobre justicia y arquitectura celebradas en Burgos, organizadas por magistrados y arquitectos, donde ha estado acompañada del delegado territorial, Roberto Sainz.

En estas jornadas que han reunido a profesionales de la judicatura y de la arquitectura, la directora se ha referido al papel de las administraciones en la mejora de la seguridad jurídica en el ámbito del urbanismo.

Varias ponencias han versado sobre los efectos negativos de la anulación judicial de planes urbanísticos, así como los problemas que pueden causar a terceros las demoliciones en el ámbito del urbanismo, informa Europa Press.

La directora ha mencionado esta nueva visión más limitada donde se acota el ejercicio de la acción pública urbanística para evitar su uso abusivo, se plantea la modificación del régimen del silencio en las licencias, se aborda la continuación del procedimiento urbanístico cuando no se obtienen los informes sectoriales y otras muchas cuestiones que, además de proteger la seguridad jurídica, beneficiarían al sector de la vivienda.

Un conjunto de medidas que ha calificado de "imprescindibles" para fortalecer el sector de la construcción en el país y para incentivar la inversión.

Finalmente, se ha referido a la modificación que dicha proposición contiene en materia de ocupación ilegal de viviendas, y ha añadido que "no hay ordenamiento jurídico más inseguro que el que no protege al propietario".

Para el desarrollo de estas jornadas, la Junta ha aportado una subvención de 14.000 euros al Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este.