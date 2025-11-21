La Junta propone convocar 1.138 plazas de maestros y Secundaria y 1.000 de cátedras en el plazo máximo de tres años

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Educación propuso este viernes a los representantes de las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial (CSIF, Stecyl-i, Anpe, UGT y CCOO), la Oferta de Empleo Público de 2025, que prevé 320 plazas al Cuerpo de Maestros; 818, al de Secundaria y otros cuerpos; y 1.000 para el de Catedráticos de Enseñanza Secundaria. Las plazas deben convocarse en un plazo máximo de tres años, que se generan tras las jubilaciones y bajas en el sistema.

La Junta aseguró en un comunicado, recogido por la Agencia Ical, que la cifra de 2.138 plazas es la máxima permitida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La convocatoria para acceder al cuerpo de Catedráticos está dirigida al profesorado de Secundaria que aspire a alcanzar el máximo nivel profesional dentro de la carrera docente. Para poder acceder a una de estas plazas es necesario acreditar una antigüedad mínima de ocho años como funcionario de carrera y tener destino en la Comunidad. En Castilla y León, la última oportunidad que tuvieron de acceder a la condición de catedráticos fue en 2019, con 200 plazas de 23 especialidades a las que presentaron casi 2.000 docentes.

En este sentido, CSIF reivindicó el acceso a cátedras desde que la Comunidad asumió las competencias en educación como un derecho básico del profesorado de Secundaria de Castilla y León, además de fomentar la calidad del sistema educativo y el reconocimiento a la excelencia de los docentes. De ahí que aplauda la convocatoria de un número “importante” de cátedras para la promoción del Cuerpo de Secundaria, hasta el punto que valoró de “histórica” y “muy positiva”.

El sindicato recordó que lleva años con la reivindicación de planificar las oposiciones al Cuerpo de Catedráticos para llegar, por lo menos, al 30% que han establecido las sucesivas leyes educativas. En paralelo, reclamó que el proceso sea trasparente, con una baremación justa en la que todos los docentes puedan participar en igualdad de condiciones.

Además, CSIF apostó por sacar más convocatorias a cátedras, por lo que la oferta de un millar de plazas no es el “final del camino” sino el inicio de un proceso de ampliación y consolidación del Cuerpo de Catedráticos que los docentes de Castilla y León merecen.

Oposiciones de 2026

Las cinco organizaciones sindicales exigieron información “inmediata” del número de plazas y las especialidades para las oposiciones de 2026. En este sentido, reclamaron coordinación de todas las comunidades autónomas en las próximas convocatorias de oposiciones docentes; la planificación e información plurianual de las próximas oposiciones para una “adecuada” preparación de los opositores y la mejora de la compensación a los tribunales y evitar la repetición en la composición de los mismos.

Por otro lado, insistieron en la necesidad de cumplir con la reducción de la temporalidad por debajo del 8%, de acuerdo con la Ley de reducción de temporalidad, y alcanzar el cinco por establecido establecido en el acuerdo de 2006, aún vigente, sin olvidar el refuerzo de las plantillas con personal de Administración y Servicios en Consejería de Educación y las direcciones provinciales para una “adecuada” preparación y desarrollo del proceso de oposición.