Carlos Martínez reclama la ley de violencia de género que el PSOE dejaba empantanarse en las Cortes para irse de vacaciones

La ley de violencia de género vuelve al escenario político en Castilla y León. Y lo hace por boca del secretario general del PSOECyL y candidato a la Junta, Carlos Martínez, quien ahora reclama al PP del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la tramitación de la misma en las Cortes, después de que quedara empantanada en julio pasado en el Parlamento autonómico por el veraneo, para ir de vacaciones. El grupo socialista, liderado por la portavoz Patricia Gómez Urbán y la viceportavoz Nuria Rubio, dejaron pasar sin hacer nada las dos semanas habilitadas en julio en las Cortes de Castilla y León para avanzar en la tramitación de la norma contra la violencia machista.

«La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de hoy día 30 de junio, ha acordado que se abra un periodo extraordinario de sesiones durante la primera quincena del mes de julio para la celebración de sesiones en las que se tramiten determinados asuntos parlamentarios». Así arrancaba el acuerdo de la Mesa de las Cortes que habilitaba ese período extraordinario de sesiones. Quince día dónde entre esos asuntos parlamentarios a tramitar figuraba la ley de violencia de género.

Y ahí se quedaba, colgada de la brocha, la tramitación del proyecto de ley de atención integral a la víctimas de violencia de género, tan demandada por el PSOE de Castilla y León, sin que nada hiciera desde el grupos socialista para que entrara en este tiempo extra, al menos que se sepa. La realidad, su señorías se marcharon de vacaciones y la ley de violencia de género, que Carlos Martínez le echa ahora en cara al PP su falta de tramitación se quedaba sobre el tintero.

El líder del PSOECyL ahora denuncia que el Partido Popular está en un "permanente quiero y no puedo" para "demorar" en las Cortes la tramitación del proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género. En su opinión, existe una "falta de voluntad" para no "cabrear" e "incomodar" a VOX, su socio "preferente", pero tampoco a las mujeres, en lo que consideró un "lavado de cara", ya que señalaba siguen esperando una respuesta sobre las 103 enmiendas parciales planteadas por el Grupo Socialista.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el secretario autonómico del PSOE y miembros del Grupo Socialista en las Cortes se reunía, según informa Ical, con mujeres de diferentes colectivos profesionales, con el fin de "alzar la voz", pero también "escuchar" sus demandas ya que consideró existe todavía "mucha desigualdad" y una "grandísima brecha" entre hombres y mujeres, que además recordó siguen sufriendo la violencia derivada del patriarcado y un modelo de sociedad que se debe ir corrigiendo "progresivamente", informa Ical.

En una comparecencia en sede parlamentaria, Carlos Martínez aseguraba que la nueva ley de violencia de género, que debe actualizar la norma de 2010 y que se registraba en enero, se debería haber consensuado y aprobado hace "mucho tiempo", ya que recordaba que se alcanzaba un acuerdo con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para sacarla adelante entre los dos grandes partidos, si bien criticaba el ritmo "frenético" de trabajo con el que se ha llevado este asunto. "Acaba la legislatura y esto no avanza", señala el secretario autonómico del PSOE olvidando, eso sí, que nada hacían para agilizar su tramitación en ese período extraordinario de julio pasado.

Carlos Martínez explicaba que siguen esperando una respuesta sobre sus 103 enmiendas parciales, que señalaba no son “líneas rojas”, sino la defensa de cuestiones “irrenunciables” sobre la igualdad y los derechos de la mujer de los colectivos con los que se reúne el PSOE. Tras varias reuniones de la Ponencia del proyecto ley, está prevista otra cita este viernes, 28 de noviembre, y que se aborde el texto en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades el jueves, 4 de diciembre.

De esta forma, la dirección del Grupo Socialista y del PSOECyL estima que la nueva ley de violencia de género de Castilla y León se podría debatir y en su caso aprobar en el último pleno de las Cortes de esta legislatura, que podría tener lugar el 16 y 17 de diciembre, una vez se reformule el calendario de sesiones en la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces de este martes, tras decaer el proyecto de presupuestos para 2026.

Al respecto, Carlos Martínez insistía en que el PP de Fernández Mañueco va “a rastras” en este final de legislatura por si tuviera que pactar tras las elecciones de marzo con VOX, pero también porque se está negociando un pacto en Valencia entre los dos partidos, lo que a su juicio les lleva a que se estén ”escondiendo más" y sean “más reticentes” en la lucha feminista. Por ello, denuncia la “pereza” de los ‘populares’ a los que aseguró se les está viendo “el plumero”, porque si PP y PSOE pactan la ley, los “negacionistas” se quedan en “clara minoría”. “Por lo tanto, ¿dónde está la coalición?”, dijo ante las acusaciones de haber formado una piza entre PSOE y Vox.

Promesas

Por otra parte, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta asegura que si logra gobernar a partir de las elecciones de marzo del próximo año creará una Consejería de Igualdad en la Junta, así como un Instituto de la Mujer similar al que ya existe en otras comunidades para que pueda hacer análisis y diseñar políticas públicas. También, plantea dotar al ejecutivo de una comisión interconsejerías para coordinar la acción de la Administración autonómica, como hace el Gobierno con la comisión interministerial.

Propone, además, mejorar la escucha con la sociedad a través de reuniones periódicas del Consejo de la Mujer, lo que obligará a dotar a este órgano de un nuevo reglamento, para incorporar a las provincias y municipios. De la misma forma, apuesta por mejorar los datos y la transparencia sobre la violencia de género a través del observatorio de la Comunidad así como prestar atención a la situación de la mujer en las zonas rurales.

Al respecto, Carlos Martínez sostiene, según Ical, que la Junta ha vivido “demasiado cómoda sin tener una red social organizada" que pudiera “alzar la voz” de una forma “rotunda” por la “atomización" y las “luchas provinciales”, ya que argumentó esto ha “invisibilizado” la lucha de muchos colectivos, que al final se han circunscrito al ámbito provincial y local. Esta “falta de coordinación” a su juicio se demuestra al existir una sola Dirección General para este tipo de políticas y con los actos de “lavado de cara” y “maquillaje” que se organizan para el 8 de marzo o el 25 de noviembre.

Finalmente, el dirigente socialista se refería a la reunión que se celebra este martes de las secciones de educación, sanidad y género del Observatorio de Castilla y León para revisar los recursos enviados por el Gobierno para la lucha contra la violencia de género, sin que haya más reuniones durante el año. Esto, señala, denota la “ruptura total y absoluta” entre el Ejecutivo y la sociedad en la lucha feminista que señaló debería ser “transversal” a todo el Gobierno y las consejerías.