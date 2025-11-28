Buscyl avanza y acumula ya más de 2,3 millones de viajes en Castilla y León

Publicado por Andrea Villares Valladolid Creado: Actualizado:

Más de 534.000 tarjetas digitales emitidas en Castilla y León y más de 2,3 millones de desplazamientos en apenas tres meses de funcionamiento. Esas son las cifras que maneja a día de hoy la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León tras la puesta en marcha del sistema de transporte interurbano y metropolitano gratuito Buscyl en julio de este año.

Así lo ha confirmado el titular de la cartera, José Luis Sanz Merino, durante su intervención en el Club de Prensa "Innovación, normativa y digitalización: claves para el futuro del transporte en Castilla y León", organizado por este periódico. Sanz Merino detalló que la fase de implantación de las tarjetas Buscyl en formato QR está "prácticamente terminada" y que ahora los esfuerzos se centran en culminar la instalación del equipamiento embarcado y en tierra, con la previsión de alcanzar casi 400 puntos de información digital repartidos por la red.

Al mismo tiempo, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha puesto en marcha la prueba piloto de una central de reservas que aspira a "unificar" en una sola aplicación las plazas ofertadas por todos los operadores incluidos en este sistema autonómico.

El responsable de Movilidad situó en "finales de febrero" el horizonte para completar el despliegue de toda la infraestructura necesaria, si bien puntualizó que "otra cosa es la operatividad del sistema". Esa segunda fase incluye la capacidad de monitorizar "en tiempo real" quién sube a cada autobús, qué ruta está realizando en cada momento y la posición de prácticamente los 2.000 vehículos que prestan servicio, con el objetivo de trasladar esos datos a las nuevas marquesinas digitales y, en un paso posterior, a una aplicación móvil que facilite al usuario la información actualizada desde su teléfono. Dentro de este desarrollo se encuadra también la central de reservas, que se encuentra en fase de pruebas y que, aunque la Junta quiere activar "lo antes posible", exige conectar previamente a todas las empresas concesionarias para que la reserva de plaza quede verdaderamente "unificada".

Sanz Merino admitió que "estos no son temas que se puedan hacer de un día para otro" y subrayó que algunos de los procesos que se están abordando requieren incluir "cortafuegos" para evitar "un uso indebido" del sistema. Puso como ejemplo la línea Zamora-Salamanca, en la que fue necesario limitar la reserva previa después de detectar un "abuso" por parte de ciertos usuarios, que realizaban la "reserva y su cancelación en un muy breve plazo" hasta provocar el "colapso" del servicio. Por esa experiencia, y pese a que muchos viajeros reclaman ampliar el margen de cinco días para reservar en todas las rutas, defendió que la Administración autonómica debe actuar con "cautela" y "rigor" para salir "en defensa de quien usa realmente el autobús y no de quien lo hace por si acaso o, quizá, con otra motivación".

El consejero reivindicó que Buscyl y el resto de medidas implementadas por la Junta en materia de transporte están permitiendo consolidar un servicio "muy universal y accesible, después de la Sanidad, el más universal" de la Comunidad. Recordó que las decisiones que se están tomando están "alineadas con lo que se está haciendo en todos los sitios en los ámbitos urbanos", pero remarcó que, además, se pone "especial atención al medio rural". En este entorno, destacó la "cotidianidad" con la que la población está asumiendo la utilización de herramientas digitales: de todas las tarjetas Buscyl emitidas, más de medio millón se han tramitado ya en formato QR mientras que "solo 100.000 se han tenido que hacer en formato papel", algo que, a su juicio, "dice mucho de las capacidades y la manera de enfocar la vida diaria de los ciudadanos de Castilla y León".

En cuanto al modelo de movilidad, Sanz Merino sostuvo que, en realidad, se trata del "modelo de siempre", porque la premisa básica sigue siendo "la necesidad de mantener y dar servicio al máximo de ciudadanos, vivan donde vivan". En este sentido, repasó la evolución del transporte público autonómico en las dos últimas décadas, desde la puesta en marcha del transporte a la demanda hasta la implantación del bono rural gratuito, a lo que ahora se suma Buscyl gracias también a los 34 millones de euros procedentes de fondos europeos para su despliegue. Todo ello, añadió, encaja en el impulso de las nuevas tecnologías inteligentes aplicadas al transporte que centró la jornada, en la que el consejero subrayó la presencia de "aliados" como la Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus), con su presidente Fernando García, y empresas como Alsa o Proconsi.