Martínez reivindica a la mujer "como víctima política y del machismo" en la Transición

El secretario general del Partido Socialista en Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez, reivindicó este sábado el papel de la mujer, “como doble sufridora al ser víctima de la política y del machismo” en la transición democrática española, en un contexto actual “el negacionismo de la lucha contra la violencia machista y los ataques deterioran de forma permanente a la democracia”. Frente a ello, se marcó como “reto pendiente de la sociedad” luchar contra “los que quieren hacer desparecer los derechos fundamentales que logró la lucha obrera”.

En la semana en la que se conmemora la lucha contra la violencia machista con motivo del 25N, Carlos Martínez lamentó que, durante la transición, las mujeres “no solamente sufrieron la violencia política, sino que a ello se sumó la violencia machista que todavía hoy siguen siguen sufriendo”. En este sentido, consideró que “una de las asignaturas pendientes de la democracia” es “la invisibilidad del papel de la mujer para la consecución de la democracia”.

También reivindicó “el papel de las comisiones obreras y todos aquellos que, desde el punto de vista de la lucha obrera, defendieron los derechos que hoy intentan bloquear”. Así lo apuntó en Soria con motivo de la celebración de un acto organizado por Comisiones Obreras y la Fundación 1º de Mayo para rendir homenaje a los presos políticos del franquismo que salieron de la cárcel el 1 de diciembre de 1975 una vez que el futuro rey, Juan Carlos I, firmara la amnistía parcial el 25 de noviembre tras la muerte del dictador el 20 de noviembre, informa Ical.

El acto se llevó a cabo en el Espacio Santa Clara de Soria, que en su día fue “un lugar de encarcelamiento, de sufrimiento y de tortura para mucho sorianos que sufrieron la dictadura franquista”, de forma que celebró su recuperación “como parque para la memoria”.

En este sentido, señaló que a lo largo de la próxima semana se suscribirá un acuerdo de colaboración con la familia de Marcelino Camacho, uno de esos presos amnistiados, que permitirá “inventariar toda una serie de documentación que la familia todavía tiene en su poder para lograr que no sean otros los que reescriban la historia, que la verdad pueda salir a la luz y poder reconocer a todas esas personas que trajeron la democracia y los que tanto debemos”.

"Cambio real"

Precisamente, el acto contó con la participación de Marcel Camaño, hijo de Marcelino Camacho, quien recordó que hoy, hace justo 50 años, llegó a la cárcel de Carabanchel el telegrama por el que el juez del Tribunal de Orden Público ordenaba la libertad de Nicolás Sartorius, Marcelino Camacho y Juan Muñoz Zapico. A partir de ahí, “en todos los penales del país comenzaron a salir los presos políticos y eso significó el cambio real”.

En este sentido, consideró que actos como el de hoy son “necesarios” para que “las nuevas generaciones entiendan cómo realmente se produjo la democracia en este país”, al tiempo que le permiten recordar lo que sucedió en aquellos días al ver salir a su padre de la cárcel después de tantos años y la sonrisa de su madre, porque “en realidad, había dos presos, los que estaban dentro de la cárcel y las que estaban fuera, es decir, las familias, que sufrieron enormemente para la conquista de la libertad, que también surgió a partir de ese sufrimiento”.

Consecución de la democracia

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, puso de relieve que esos primeros indultos de 1975, el mismo año en el que falleció el dictador, fueron el preludio de la amnistía que dos años después permitió a muchos de los luchadores por la democracia recuperar la libertad”.

Una libertad que, a día de hoy, “sirve para reforzar el relato de que la democracia en España no se consiguió porque una élite económica o política se la concediera al pueblo, sino porque, además de líderes políticos con mucha altura de miras, hubo un movimiento de resistencia y de reivindicación ciudadana, particularmente de la clase trabajadora, vertebrada en torno a las Comisiones Obreras y a otras organizaciones”.

“La libertad se consiguió porque hubo manifestaciones, huelgas, encarcelados, torturados, asesinados, represaliados y despedidos de sus centros de trabajo y toda esta confluencia de factores y la movilización de la parte más consciente de la clase trabajadora supieron seguir reivindicando la democracia”, remarcó Sordo.

En este sentido, puso de relieve que el acto celebrado hoy permite “rendir homenaje a “aquellos luchadores de la libertad”, peor también a aquellas mujeres que, “pese a que en aquel momento estaban muy relegadas en el mundo laboral”, jugaron “un papel muy importante”.

Padre de la democracia

Finalmente, el secretario general del Partido Comunista Español y diputado, Enrique Santiago, que se refirió a Marcelino Camacho como “uno de los padres y de los constructores de la democracia”, quiso enviar un mensaje a los jóvenes, a los que recordó que “la democracia se construyó luchando contra una dictadura y en las cárceles con persona que habían perdido su libertad”.

“Hoy que la democracia vuelve a estar amenazada es muy importante que los jóvenes de este país sepan que estas conquistas son difíciles de traer”, señaló.