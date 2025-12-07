El Consejo de Enfermería de Castilla y León llama a vacunarse contra la gripe para alcanzar el 75% de la cobertura

Archivo - Una mujer se vacuna durante la campaña de vacunación contra la gripe.Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

El Consejo de Enfermería de Castilla y León (CECyL) llama a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos a vacunarse contra la gripe para llegar al objetivo del 75% de cobertura durante la campaña de este año.

La Comunidad se mantiene anualmente por encima de la media española, tanto en la población general como en el personal sanitario, si bien el CECyL considera "insuficientes" las coberturas, por lo que considera necesario incrementar la tasa de vacunación para garantizar la protección frente a la gripe estacionaria, según ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, la organización ha subrayado que el informe presentado por el Ministerio de Sanidad respecto a la campaña de 2024, reflejó que Castilla y León tuvo una tasa de vacunación del 67,47% en la población general, casi nueve puntos por encima de la media nacional (58,47%), pero la cifra sigue por debajo del umbral recomendable para minimizar complicaciones graves y reducir ingresos hospitalarios.

El mismo informe refleja que los profesionales sanitarios alcanzaron el 43,47% de vacunación, con lo que, una vez más, se consiguió una mejora en el promedio estatal (39,54%), de manera que se consolida una tendencia positiva desde 2022.

Asimismo, el CECyL ha aludido a una apuntado a otros estudios que han demostrado que la cobertura de España entre los sanitarios ha descendido en los últimos cuatro años y se queda lejos del pico alcanzado durante la pandemia (un 65,6% en 2020).

El presidente de la organización, Enrique Ruiz, ha manifestado los datos muestran que Castilla y León es una comunidad "comprometida con la vacunación", pero "no alcanza los niveles necesarios para garantizar la protección óptima".

"Es fundamental que los profesionales demos el paso, porque somos un referente para la ciudadanía y porque trabajamos cada día con personas vulnerables", ha abogado, al tiempo que ha recordado que "la evidencia científica es contundente": "La vacuna reduce los casos graves, las hospitalizaciones y la mortalidad".

Por este motivo, ha incidido Ruiz, el CECyL pide "responsabilidad individual y compromiso profesional", pues "la vacunación no solo protege a quien la recibe, protege a toda la comunidad".

La organización extiende esta petición a toda la población, pero incide en los mayores de 60 años, personas con patologías crónicas, embarazadas y profesionales sanitarios ya que "la gripe es una enfermedad potencialmente grave y evitable en gran parte con una herramienta segura y eficaz".

Por otro lado, el Consejo ha destacado la figura de las enfermeras como parte "esencial" en la educación sanitaria, la identificación de grupos vulnerables, la lucha contra la desinformación y la prescripción recomendable en la población de riesgo.