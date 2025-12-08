Sólo uno de cada 400 coches de Castilla y León son eléctricos, un punto y medio menos que la media europea

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El porcentaje de coches eléctricos en Castilla y León continúa siendo muy bajo. Según un informe de instituto de estadística de la Comisión Europea, Eurostat, solo el 0,23% de los vehículos para pasajeros de Castilla y León no son de combustión, lo que supone un punto y medio porcentual menos que la media de toda la Unión Europea. Eso es menos de un coche de cada 400.

Castilla y León es la segunda comunidad autónoma española con un porcentaje más bajo de coches eléctricos, según el informe del Eurostat recogido por Ical desde Bruselas. Así, solo el 0,15% de los vehículos para pasajeros de Extremadura no son de combustión. Se encuentran ligeramente por encima las comunidades autónomas Galicia (0,25%), Asturias (0,31%), Cantabria (0,32%) o, entre otras, La Rioja, que se queda en el 0,26%.

Estos bajos porcentajes contrastan, por ejemplo, con los registrados por la Comunidad de Madrid, que es la autonomía española con una tasa más elevada de coches eléctricos y alcanza el 1,3%. También se encuentran en la parte alta de la tabla Cataluña, que llega al 0,71%, o la Comunidad Foral de Navarra, que se queda al 0,57%.

Las autonomías españolas registran unas tasas de vehículos para pasajeros sin combustión bastante más bajas que los países vecinos, como Portugal y Francia, y del centro de Europa y del norte del continente. El porcentaje de coches eléctricos del global de Portugal es incluso más alto que el de la Comunidad de Madrid y alcanza el 1,89%. En el caso francés todas sus regiones superan el 1% y la de París casi llega al 3%.

Todas las regiones de Estados miembros de la Unión Europea como Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo o Austria, superan o como mínimo se acercan al 3% de coches eléctricos. Unos porcentajes que contrastan especialmente con los países de la Europa del Este, de los Balcanes y del sur de Italia o Grecia.

El informe del Eurostat constata que entre los muchos factores que acaban determinando el porcentaje de coches eléctricos se encuentra el “nivel de ingresos, las diferencias de precio entre los vehículos eléctricos y otros tipos de vehículos, las subvenciones e incentivos, la inversión en infraestructuras, la tecnología de las baterías, los precios del combustible, las políticas urbanas, la disponibilidad y el coste del transporte público y la conciencia medioambiental”.