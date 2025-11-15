La automoción de Soria sortea la incertidumbre del eléctrico y garantiza actividad en 2026

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Tranquilidad con proyectos garantizados para 2026. Las empresas dedicadas al sector de la automoción en la provincia eluden la incertidumbre que hay en torno al vehículo eléctrico porque se encuentran a pleno rendimiento, con líneas de trabajo de componentes firmadas con distintos constructores internacionales que les dejan a corto y medio plazo a salvo de los expedientes de regulación temporal anunciados por firmas como Volkswagen o Ford. Y es que estas multinacionales se están viendo afectadas por el retraso en la implantación de las producciones en las plantas de vehículos eléctricos, sin olvidar los problemas de abastecimiento de piezas para los motores de gasolina. Es más, afrontan un cierre del año sin mayores complicaciones, según constatan los sindicatos.

Un momento dulce que atraviesan las fábricas auxiliares sólo empañado por el ERTE de ZF Aftermarket, empresa afincada en Ólvega, se aplica desde el pasad 14 de noviembre y hasta el 31 de octubre de 2026, tal y como ratificaron los trabajadores en asamblea tras el acuerdo de la dirección con el comité. Cabe recordar entre las condiciones, que afectan a los 400 empleados, la bonificación que se establece por día de ERTE del 85% hasta el 30 de abril y del 90% hasta la finalización del expediente, y también las pagas extras y vacaciones al 100%.

El resto de las firmas de componentes de la automoción no esperan sustos de aquí a final de año, pero tampoco para el año que viene.

De hecho, en Ficosa se encuentran con una producción estable, por encima incluso de lo previsto para este 2025, cuando se han abierto nuevas líneas de trabajo para atender la producción de diferentes contratos, según explica el responsable de UGT Industria y miembro del comité, Pablo Soria, de modo que las expectativas de cara al año que viene son benévolas con esta empresa auxiliar de la automoción en Soria que sortean tanto el ERTE de Volkswagen como el de Ford.

Es más, la diversificación que se ha realizado desde la dirección de la planta para cerrar proyectos con más de una decena de constructores de vehículos le permitirá tener actividad garantizada para 2026, siempre y cuando el sector siga como hasta ahora.

Una situación óptima que le aleja de la década de medidas regulatorias que llevaba encadenado desde la anterior crisis de 2008 hasta 2023 cuando se puso fin al último expediente el 30 de junio.

Precisamente estos días Volkswagen Navarra anunciaba un nuevo expediente de regulación temporal que quiere negociar con el comité para completar la electrificación de la planta en el primer semestre de 2026. Pero además el Grupo VW reconocía problemas en el abastecimiento de semiconductores que se han generado en torno al fabricante de chips Nexperia que podrían tener un impacto a corto plazo en su producción en Alemania.

Pablo Soria, conocedor de la situación de este constructor, asegura que en estos momentos la fábrica está a pleno rendimiento e incluso con horas extras en algunas líneas. «Seguiremos con proyectos durante el año que viene, de modo que tenemos actividad garantizada».

Por su parte, Amor Pérez, secretaria general de CCOO Industria en Soria, también asegura que «de momento en las previsiones del sector no entran posibles Ertes», dado que las empresas afincadas en Soria de fabricación de piezas de automóvil están con carga de trabajo y no se esperan consecuencias por el impacto de los expedientes que realicen los constructores.

No obstante, cree que los reajustes que pueda necesitar el sector de la automoción por el vehículo eléctrico «acabará tocando a todos de alguna forma, si bien el hecho de que las fábricas de Soria se dediquen a distintas piezas beneficia, dado que esa diversificación permite trabajar para todo tipo de vehículos, eléctricos o no».

Reconoce además que «en Soria llevamos dos años con producciones que no son lineales y dependerá mucho del año fiscal de las empresas, porque la situación del mercado global está ahí con los vehículos chinos y los aranceles de Trump, pero el ritmo de trabajo se está llevando bien», de modo que espera «tranquilidad para acabar el año porque hay una buena actividad».

Así, el sector de auxiliares de automoción, que da empleo en la provincia a más de 2.200 personas, se encuentra con una actividad estable que a medio plazo se espera que se mantenga. Empleos que generan entre ocho empresas: Fico Mirrors, Huf España, Sumiriko AVS Spain (antes Anvis Automotive Spain), Plásticos ABC, Longwood , Mubea Iberia en Ágreda, ZF Aftermarket en Ólvega y Gotec Técnicas de Superficies en Almazán. Además, se encuentran dentro de las 20 que más facturan de la provincia, lo que da una idea de la importancia del sector para Soria.