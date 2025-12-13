La huelga de médicos suspende unas 1.200 operaciones en Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, estimó este viernes en Burgos en 1.200 las intervenciones quirúrgicas suspendidas por la huelga de médicos en Castilla y León durante los cuatro días, si bien advirtió de que “faltan los datos de hoy”, (por el viernes) que es cuando finalizan los paros convocados en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por el sindicato médico CESM, en una convocatoria a nivel nacional.

En declaraciones a los medios durante su visita al nuevo centro de salud Federico García Lorca-El Silo, Vázquez manifestó que “respeto absolutamente” el derecho a la huelga, en este caso de los médicos y de todos los profesionales, pero también alertó de que “sí que está afectando a los pacientes”.

Así, expuso que es “una importante repercusión sobre los pacientes que están esperándose de intervenir” y que supone “un porcentaje importante” ya que “estamos hablando de que hay alrededor de un 25% de los médicos que están haciendo huelga”, y por lo tanto, “el 25% de la plantilla es un porcentaje importante”.

Médicos de todo el país están llamados a secundar desde el pasado martes, cuatro días de parón consecutivos contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y para reivindicar uno propio que reconozca sus particularidades. Entre otras cuestiones, reclaman un estatuto y un ámbito de negociación propios para los médicos, distinto al del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud, así como una clasificación profesional adecuada, una regulación de la jornada laboral que garantice su descanso y su conciliación laboral, así como que las guardias computen para las jubilaciones.

Por otro lado, el consejero se refirió a la incidencia de infecciones respiratorias agudas en Castilla y León y señaló que la Junta tiene “planes de contingencia en todas las áreas de salud de la Comunidad”, que, dijo, “se van poniendo en funcionamiento según se van necesitando”, informa Ical.

Así, sostuvo que “aunque la presión ha crecido en las últimas semanas”, apuntó que se está con unos datos de incidencia de gripe de 173 casos por 100.000 habitantes y que “eso pone presión sobre la atención primaria y sobre los servicios de urgencias”. “De momento todavía no existe una repercusión importante sobre el funcionamiento de los centros”, afirmó.

Finalmente, el responsable autonómico se congratuló de la Proposición de Ley sobre los puestos sanitarios de difícil cobertura que logró la pasada semana la unanimidad de todos los grupos en la Comisión de Sanidad de las Cortes, último paso en la tramitación legislativa antes de que se someta a votación del Pleno previsto para el 16 y 17 de diciembre.

Vázquez indicó que la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León celebrada ayer jueves determinó que esta ley “se va a aprobar con unanimidad, según han manifestado todos los portavoces” y añadió que “va a permitir dotar a esos puestos de difícil cobertura de una serie de ventajas, tanto económicas como de carrera profesional o de antigüedad e incluso de docencia e investigación, que pueden hacer más atractivos esos puestos que generalmente son difíciles de cubrir para que los profesionales accedan a ella”.