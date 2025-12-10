En imágenes: Huelga de médicos en Soria

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por el sindicato médico CESM -en
una convocatoria a nivel nacional- plantea seguir hasta el 12 de diciembre, manifestandose todos los días frente al Hospital Santa Bárbara. En Soria secundan la huelga un 37,5% de los facultativos siendo la provincia que más se ha paralizado en Castilla y León.
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria
El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo MARIO TEJEDOR
Huelga de profesionales sanitarios en Soria