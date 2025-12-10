Heraldo-Diario de Soria

En imágenes: Huelga de médicos en Soria

En torno a medio centenar de profesionales sanitarios se manifiestan por un nuevo estatuto marco con condiciones dignas

El parón busca visibilizar el malestar de este colectivo

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por el sindicato médico CESM -en una convocatoria a nivel nacional- plantea seguir hasta el 12 de diciembre, manifestandose todos los días frente al Hospital Santa Bárbara. En Soria secundan la huelga un 37,5% de los facultativos siendo la provincia que más se ha paralizado en Castilla y León.

La movilización busca visibilizar el malestar de este colectivo ante la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del actual Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal de los servicios de salud, reivindicaciones centradas en dos puntos: la ausencia de un estatuto profesional específico para los médicos y la falta de avances en la mejora de sus condiciones laborales.

