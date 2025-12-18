H2CYL ve “completamente insuficiente” la nueva planificación eléctrica para los proyectos de hidrógeno

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno H2CYL consideró este jueves “completamente insuficientes” las 36 intervenciones en la red eléctrica que incluye el borrador de planificación publicado por el Gobierno. H2CYL remitió un informe sobre las necesidades de acceso de los nuevos proyectos de hidrógeno renovable en la Comunidad, que indica una necesidad “crítica” de 4.839 MW de demanda eléctrica , que “requieren posiciones de consumo en la red para garantizar su viabilidad, que hasta el momento no existen o no están garantizadas”.

El documento afirma que la situación es “especialmente crítica” en los ocho proyectos más avanzados de la Comunidad, con inversiones por más de 4.000 millones de euros que suman más de 1.800 MW de potencia, en fase final de tramitación, con entrada en operación prevista previa a 2030, que “tampoco tienen garantizado su acceso a red”. Esto, en alguno casos, puede implicar la “pérdida de subvenciones y fondos públicos”. “El problema es uniforme en el territorio y afecta a 27 subestaciones de la Red de Transporte, siendo crítico en el entorno de Zamora, Soria, León y el eje Palencia-Burgos”, agregan, informa Ical.

El acceso a la red eléctrica, explicaron las mismas fuentes, se ha convertido en el “principal cuello de botella” para el desarrollo de los proyectos de hidrógeno renovable. Castilla y León concentra iniciativas estratégicas orientadas a la producción y transformación del hidrógeno en derivados como amoniaco, metanol y combustibles sostenibles (e‑SAF), procesos que dependen de una electrificación que, a día de hoy, “no está garantizada”.

En los dos últimos meses, H2CYL recabó la información de un total de 56 proyectos de 19 compañías diferentes, coincidiendo con el proceso de planificación eléctrica que Red Eléctrica y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que ha mantenido abierto hasta el 16 de diciembre.

Partiendo de estos datos, H2CYL desarrolló el informe para sea tenido en cuenta en la planificación definitiva. "La planificación eléctrica debe alinearse con la realidad industrial del hidrógeno. Sin acceso garantizado a la red, Castilla y León perderá competitividad e inversiones para la transición energética", afirma Javier Robador, gerente de H2CYL.

Cabe considerar que la red resultante del proceso de planificación actual debe ser capaz de dar servicio no sólo al sector del hidrógeno, sino también los planes de electrificación de la industria y a otros sectores pujantes como los centros de datos y la digitalización.

Además, más del 50% de la potencia solicitada está destinada a proyectos industriales para producir metanol, amoniaco y combustibles sintéticos, lo que supone “una oportunidad para resolver la falta de infraestructuras, generar demanda eléctrica estable y abordar problemas como el reto demográfico”.

"No hablamos solo de sostenibilidad, hablamos de industrialización, con proyectos que generan empleo y valor añadido en sectores estratégicos como el transporte, el agroalimentario o la industria química", concluye Javier Robador.