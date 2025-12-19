Heraldo-Diario de Soria

Sanidad

Castilla y León termina la semana con déficit de las reservas de sangre, las del grupo 0+ en rojo y sólo A- en verde

Se recuerda la necesidad de donar para mantener los niveles

Gráfico elaborado por dona sangre para llamar a la donación en Navidad.

Gráfico elaborado por dona sangre para llamar a la donación en Navidad.@DONASANGRE

Publicado por
Heraldo-Diario de Soria
Valladolid

Creado:

Actualizado:

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina la tercera semana del mes de diciembre con déficit en las reservas de sangre, las del grupo 0+ en rojo, el resto en amarillo y sólo las del tipo A- en verde.

Así consta en el estado de los niveles de sangre a viernes 19 de diciembre publicado por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación y consultado por Europa Press.

Por su parte, las reservas del resto de los grupos, A+, 0-, B+, B-, AB+ y AB-, están en nivel amarillo, lo que supone que hay que acudir a donar en las próximas semanas.

tracking