La creación de empresas se incrementa un 9% en Castilla y León, con 2.964 nuevas hasta noviembre

Entre enero y noviembre de 2025 se crearon en Castilla y León 2.964 empresas, un 9% por más que durante el mismo periodo del año anterior, mientras que en el conjunto de España fueron 11.102, lo que supone una subida del 6%, según un estudio de demografía empresarial realizado por Informa D&B.

Durante el mes de noviembre el número de constituciones en la comunidad llega a 310, un 24,5% más que el mismo mes en 2024, mientras que la media nacional se incrementa un 11%, informa Ical.

La inversión de capital realizada en Castilla y León para iniciar estas compañías disminuye un 11% desde enero, hasta 124 millones de euros, mientras que en noviembre se desembolsaron 19,5 millones, lo que supone un incremento del 121%. Las cifras para el conjunto del país bajan un 6% en lo que llevamos de año y un dos por ciento en el mes.

Comercio y Construcción y actividades inmobiliarias son los sectores con mayor número de constituciones en lo que llevamos de año en Castilla y León, 490 y 693 respectivamente. Por provincias, Valladolid, con 766, León, con 499, y Salamanca, con 438, son las que más concentran.

En lo que va de año Madrid registra 26.079 nuevas empresas, el 22,5 por ciento del total, seguida de Cataluña, con 22.661, y Andalucía, con 19.427. Las dos primeras son también las que más crecen en valor absoluto, añadiendo 1.065 y 1.399 respectivamente, seguidas por las 994 que suma Valencia. Los datos solo se reducen en Navarra, que resta 38.

Las subidas más significativas en noviembre corresponden a Valencia (+304), Cataluña (+302) y Andalucía (+283). Madrid resta 80 constituciones este mes, pero sigue liderando los datos con 2.412 nuevas sociedades, por delante de Cataluña (2.149) y Andalucía (2.034).

Andalucía es la comunidad con mayor desembolso de capital acumulado, 1.117 millones de euros, el 22% de la inversión total, tras crecer un 28%. Le siguen Cataluña, con 938 millones, y Madrid, con 865 millones. En noviembre, el País Vasco acapara casi un tercio de la inversión mensual con 161 millones gracias a tres operaciones de gran tamaño, mientras Madrid y Cataluña registran los mayores descensos (-74,5 y -51 millones).

A nivel nacional, en lo que va de año se han contabilizado 116.102 empresas en España, un 6% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que indica que el año terminará con un mayor número de empresas que 2024. Solo en noviembre se registraron 11.061 altas, un 11% por encima del mismo mes de 2024 aunque un cuatro por ciento inferior a octubre.

La inversión de capital destinada a poner en marcha estas compañías en noviembre alcanza los 503 millones de euros, un 28 por ciento más que el mes precedente, pero un descenso interanual del dos por ciento. En el acumulado el desembolso supera los 5.100 millones de euros, un 6% menos que en 2024. Las empresas constituidas con mayor inversión en noviembre han sido Alfuini SL (75,4 millones de euros), Begui25 SL (30,8 millones) y Lamassane SL (22,5 millones), ubicadas todas en el País Vasco.

Las sociedades constituidas en noviembre supusieron el nombramiento de 13.065 administradores; el 71% son hombres y el 23% mujeres, lo que confirma la reducida presencia femenina en los órganos de gobierno.

En los sectores de Alta Tecnología se constituyeron 5.032 compañías desde enero, el 4% del total. El capital invertido se recorta un 33%, hasta 76 millones de euros. Por su parte, Construcción y actividades inmobiliarias lidera las cifras de nuevas empresas en lo que llevamos de año con 30.228, un aumento de 3.029 sobre 2024, el más elevado; Comercio alcanza 19.140, restando 574, el segundo mayor descenso en este caso, y llega a 17.196, un 7% más. Energía presenta la mayor caída (-748).

Respecto a la inversión acumulada, Intermediación financiera concentra el 36%, 1.841 millones de euros, aunque recorta 20%. Le sigue Construcción y actividades inmobiliarias con el 29 por ciento, 1.475 millones. Comercio protagoniza la mayor caída mensual, 30 millones menos, mientras que Intermediación financiera registra el incremento más destacado, 19 millones más.