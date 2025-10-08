Más de 100 empresas y autónomos conocen las novedades en la facturación de Verifactu de la mano de FOES

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La jornada ‘Novedades en facturación: ¿Qué es Verifactu y cuándo se va a implantar?’ reunió este miércoles en la Casa del Agricultor de Caja Rural de Soria a más de un centenar de autónomos y empresarios, reflejo del notable interés que están generando los cambios previstos en los sistemas de facturación.

Organizado por FOES (Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas), en el acto se ofreció información clave sobre los nuevos requisitos tecnológicos que marcarán el futuro de la facturación, así como una explicación detallada del contenido y alcance del Real Decreto 1007/2023.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las implicaciones normativas y técnicas del nuevo sistema Verifactu gracias a las intervenciones de José María Cruz García, técnico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y Beatriz Pérez León, técnico superior de Sistemas de la AEAT, quienes resolvieron numerosas dudas y ofrecieron una visión práctica sobre su implantación.