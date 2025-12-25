Los centros educativos podrán presentar alumnos nuevos para participar en el Programa para la Mejora del Éxito Educativo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los centros educativos de Castilla y León podrán presentar alumnos nuevos para participar en el Programa para la Mejora del Éxito Educativo hasta el 16 de enero, con clases de apoyo gratuitas y voluntarias fuera del horario lectivo para quienes lo necesitan.

Una vez finalizado el primer trimestre, pueden surgir nuevas necesidades de refuerzo para el alumnado, por ello, se abre nuevamente el plazo de inscripción para participar en el programa hasta el 16 de enero. Los equipos docentes son quienes proponen qué estudiantes deben asistir a las medidas de refuerzo. Además, las familias pueden beneficiarse de las ayudas convocadas por la Consejería de Educación para financiar el gasto de transporte escolar para acudir al centro donde se ofrezca el programa.

Hasta la fecha, han participado en alguna de las cinco iniciativas 11.310 estudiantes, atendidos por 965 docentes en 174 centros. En concreto, de la medida Apoyo al proceso de lectoescritura en Tercero de Primaria se han beneficiado 1.284 escolares; de los Refuerzos extraescolares para la mejora de la competencia lectora en Cuarto de Primaria, 1.305; de los Refuerzos extraescolares para la mejora de la competencia matemática en Tercero y Cuarto de Primaria, 1.234 y 1.300, respectivamente; del Acompañamiento al alumnado de Primero de la ESO, 3.492, y, finalmente, del Acompañamiento a la titulación en Cuarto curso de ESO, 2.695 estudiantes.

De cara al segundo trimestre, la Consejería de Educación incorporará 13 nuevos mentores para el refuerzo de la competencia lectora que se unirán a otros 13 ya existentes. Así, además de asesorar al conjunto de los centros educativos de la Comunidad en la elaboración del Plan de Lectura, se encargarán de formar y asesorar sobre nuevas metodologías a los docentes que imparten las medidas del Programa para la Mejora del Éxito Educativo, informa Ical.

De esta manera, la Junta continúa desarrollando su política de apoyo a los estudiantes con el objetivo de incrementar sus tasas de titulación y preservar la calidad educativa en Castilla y León, tal y como avalan las últimas evaluaciones internacionales.