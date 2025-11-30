El Pico Frentes entra en el club de la «excelencia» de los centros de FP

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes anunció la creación de nueve nuevos centros de excelencia de Formación Profesional, uno de ellos en Soria, lo que permitirá que la Red Nacional de Centros de Excelencia alcance los 75 integrantes desde su puesta en marcha en 2022. En concreto, se trata del CIFP Pico Frentes, en Soria, que es ya referencia en el área de construcción y sostenibilidad energética.

La resolución publicada establece la concesión de ayudas por valor de 7.295.710,89 euros para impulsar esta ampliación y reforzar la apuesta del Gobierno por un modelo de innovación aplicado a la FP. A esta cantidad se suman otros 27.073.102,66 euros que el departamento ha distribuido entre los 66 centros que ya formaban parte de la red y que destinarán sus recursos al mantenimiento de sus instalaciones y proyectos. En total, la inversión aprobada este año asciende a 34.368.813,55 euros, mientras que desde la creación de la red el Ministerio ha destinado 111.863.888,35 euros a su desarrollo y consolidación.

La red se concibe como un conjunto de centros tractores en los que se invierte para el desarrollo de proyectos de innovación en colaboración con otros centros y con empresas, y que actúan como referencia tanto para el profesorado como para la formación de profesionales en sectores prioritarios para la economía española. Desde los primeros pasos del proyecto en 2022, 2023 y 2024, la red ha avanzado en la configuración de un ecosistema de centros líderes que se han convertido en un referente europeo en materia de formación e investigación aplicada.

Con la incorporación de estos nueve nuevos centros se garantiza la continuidad de un modelo que ha permitido homogeneizar estándares formativos en todo el territorio nacional y fortalecer la colaboración entre comunidades autónomas, generando un espacio estable de intercambio de conocimiento que también llega a los centros que no pertenecen directamente a la red. El Ministerio subraya que esta estructura ha supuesto una transformación profunda en el funcionamiento de la FP, en la colaboración con las empresas y en el propio rol docente.

Los nuevos centros que se incorporan a la red pertenecen a sectores estratégicos diversos. Además, de el de Castilla y León, en Cataluña se suma el Institut Illa dels Banyols como referente aeronáutico; en Aragón lo hace el CPIFP Los Enlaces en el ámbito audiovisual; en Galicia el CIFP Universidade Laboral se integra como centro de referencia marítimo-pesquera; en Castilla y León se incorpora el CIFP Pico Frentes en el área de construcción y sostenibilidad energética; y en el País Vasco el CIFP Construcción LHII se suma con la misma especialización.

En la Comunidad Valenciana entra en la red el IES Dr. Lluís Simarro como referente en inteligencia artificial y big data, una línea que también desarrollará el CIFP Carlos III en la Región de Murcia. Finalmente, Andalucía incorpora el IES El Tablero como centro centrado en transporte y logística, especialización que también asumirá el CIFP Cruz de Piedra en Canarias.